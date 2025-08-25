본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"삼화콘덴서, 2분기 부진한 실적…목표가 ↓"

유현석기자

입력2025.08.25 07:59

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

iM증권은 삼화콘덴서 에 대해 전방산업 부진으로 2분기 수익성이 저조했다고 25일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했지만 목표주가는 3만4500원으로 하향했다.

[클릭 e종목]"삼화콘덴서, 2분기 부진한 실적…목표가 ↓"
AD
원본보기 아이콘

연결기준 2분기 삼화콘덴서의 매출액과 영업이익은 788억원과 56억원이었다. 매출액은 전년 동기 대비 3.0% 증가했으나 영업이익은 27.3% 감소했다.


이상헌 iM증권 연구원은 "FC(Film Capacitor) 및 전장용 커패시터(DC-LINK CAPACITOR) 견조한 매출 성장세에도 불구하고 환율과 전방산업이 부진 영향으로 수익성이 저조했다"며 "다만 3분기는 계절적 성수기로 인해 전방산업이 다소나마 회복되면서 실적개선이 가시화될 것"이라고 예상했다.

전장용 커패시터의 매출은 내년부터 본격화될 것으로 기대했다. 전장용 커패시터는 전력 변환용 전력전자 시스템 회로에 전압 안정화, 리플 전류 제거, 인버터 회로 보호, DC 전력을 AC 전력으로 변환할 목적으로 사용된다. 하이브리드, 전기차, 수소차 등 친환경 자동차에 주로 적용된다


이상헌 연구원은 "삼화콘덴서는 전장용 커패시터를 올해 말부터 현대차그룹에 공급할 것"이라며 "독일 완성차 업체, 현대차그룹 등 고객처의 물량 확대가 내년부터 본격화 될 것으로 예상됨에 따라 수익성 개선뿐만 아니라 성장성 등이 가속화될 것"이라고 강조했다.




유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

이미 실업급여로 15조원 주는데…"65세 이상 신규 취업자도 지급 검토" 이미 실업급여로 15조원 주는데…"65세 이상 신규 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

퇴직금만 10억… 은행장보다 연봉 높은 ‘퇴직자들’

"그림의 떡이다"…도미노피자·파리바게뜨 '품절 대란' 무슨 일

화웨이폰 들고 "니하오, 셰셰" 베네수엘라 대통령 무슨 일?

직장인 10명 중 7명 "'여성신체 발언' 이준석 징계 필요"

"물티슈로 화장실 청소할 줄이야"…'극심한 가뭄'에 난리난 강릉

"우리 반도체 기술, 中에 이미 따라잡혀…기술향상 시급"

2분기 보험사 연체율 0.83%…홈플 사태 여파로 급등

새로운 이슈 보기