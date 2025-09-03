이해국 가톨릭대학교 의정부성모병원 정신건강의학과 교수가 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스'에 참석해 ‘이미 질병이 돼버린 디지털 세뇌’란 주제로 강연 하고 있다.
[포토] 굿브레인 콘퍼런스 참석해 강연하는 이해국 교수
2025년 09월 03일(수)
