국민 시각에서 국세행정 혁신…'온라인 국민세정자문단' 100명 모집

국세청은 국세행정 미래 청사진을 마련하기 위해 지난달 발족한 '미래혁신 추진단'과 함께, 국민의 시각에서 혁신과제를 만들어 갈 '온라인 국민세정자문단'을 모집한다고 3일 밝혔다.

온라인 국민세정자문단은 미래혁신 추진단의 5개 분과별(AI전환·제도개선·조세정의·민생지원·국세정보) 20명씩, 총 100명을 모집할 계획이다. 일반 납세자의 관점에서 미래 국세행정의 모습을 제안하고, 혁신과제에 대한 현장의 다양한 개선의견을 제공할 예정이다.

이번 모집은 오는 15일까지 진행된다. 국세청 홈페이지에서 지원서를 다운받아 전자우편으로 지원할 수 있다. 미래 국세행정 발전에 관심이 있는 대한민국 국민 누구나 지원 가능하며, 국세청은 지원자들의 직군·연령·성별 등을 균형적으로 고려해 자문단을 선발할 예정이다.

온라인 국민세정자문단의 활동기간은 모집 이후부터 미래혁신 추진단의 운영이 종료되는 올해 말까지다. 폭넓은 의견 수렴을 위해 온라인·비대면 방식으로 운영된다. 선발된 자문단에게는 소정의 활동비가 지급되며, 우수 활동자들에게는 국세청 기관 표창이 수여될 예정이다.

국세청은 온라인 국민세정자문단을 통해 수집된 납세자와 현장의 목소리를 '국세청 미래혁신 종합방안'에 적극적으로 반영할 계획이다.





