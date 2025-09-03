박주민 국회 보건복지위원장이 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스' 개회식에 참석, 축사를 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 박주민 복지위원장, 2025 굿브레인콘퍼런스 참석
2025년 09월 03일(수)
박주민 국회 보건복지위원장이 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스' 개회식에 참석, 축사를 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
올해에만 700개 넘는 학교 문 닫아…'인구 붕괴' 경고까지 나온 '그리스'
"父 배경 영향 미친 것 아니냐"…31세 유담 교단 서자 인천대 술렁
첫 데이트서 1430만원 계산서 남기고 도망…화장실 간다던 남성의 정체
"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크]
"2개월에 3000만 원씩 나간다"…원더걸스 유빈, 국민청원 호소한 사연
990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진
'케이팝 데몬 헌터스' 넷플릭스 역대 1위…'오징어게임' 제쳐
영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용
세부서 스노클링 중 살금살금 다가온 거대 상어 '아찔'
"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'
"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면