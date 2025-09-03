정재승 카이스트 뇌인지과학과 교수가 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스'에 참석해 ‘도파민 사회의 탄생과 뇌의 피로’란 주제로 기조강연 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 정재승 교수, '도파민 사회의 탄생과 뇌의 피로'
2025년 09월 03일(수)
정재승 카이스트 뇌인지과학과 교수가 3일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 아시아경제 주최로 열린 '2025 굿브레인 콘퍼런스'에 참석해 ‘도파민 사회의 탄생과 뇌의 피로’란 주제로 기조강연 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
올해에만 700개 넘는 학교 문 닫아…'인구 붕괴' 경고까지 나온 '그리스'
"父 배경 영향 미친 것 아니냐"…31세 유담 교단 서자 인천대 술렁
첫 데이트서 1430만원 계산서 남기고 도망…화장실 간다던 남성의 정체
"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크]
"2개월에 3000만 원씩 나간다"…원더걸스 유빈, 국민청원 호소한 사연
990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진
'케이팝 데몬 헌터스' 넷플릭스 역대 1위…'오징어게임' 제쳐
영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용
세부서 스노클링 중 살금살금 다가온 거대 상어 '아찔'
"또 술 마신 기장이라니"…대형사고 1년도 안돼 日 항공사 '발칵'
"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면