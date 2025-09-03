본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

당근 "동네 산책하며 보물 찾자"

최호경기자

입력2025.09.03 09:07

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'걸음 수 채우기' 등 참여 미션 마련

당근이 걷는 일상 속에서 보상을 받고, 동네 가게도 새롭게 발견할 수 있는 서비스 '당근 동네걷기'를 정식 출시했다고 3일 밝혔다.


해당 서비스는 지난달 베타 서비스를 운영한 뒤 혜택과 기능을 더해 본격적으로 선보이게 됐다.

당근은 '당근 동네걷기'를 정식 출시했다고 3일 밝혔다.

당근은 '당근 동네걷기'를 정식 출시했다고 3일 밝혔다.

AD
원본보기 아이콘

당근 앱 '동네지도' 탭에서 혜택 미션을 클릭하면 당근 동네걷기를 만나볼 수 있다. 앱을 켜두지 않아도 휴대폰 센서로 걸음 수가 자동 기록되며, GPS 기반으로 동네 가게 근처에 랜덤으로 생성되는 보물상자를 확인할 수 있다.

이용자는 단말기에서 측정한 걸음 수와 위치 정보를 활용해 당근이 제공하는 다양한 미션을 달성하고 보상을 받을 수 있다. 걷기만 해도 매일 보상이 쌓이고, 동네 가게를 방문해 사진을 찍거나 후기를 남기면 '보물상자'를 열어 추가 혜택을 얻을 수 있다. 걸음 수 채우기, 연속 방문 보상, 친구 초대 등 다양한 참여 미션도 마련됐다.


당근 관계자는 "작은 발걸음이 건강과 재미를 선사함은 물론, 동네 가게를 발견하는 기회로 이어지고 있다"며 "앞으로도 더 많은 이웃이 동네의 숨은 가치를 발견할 수 있도록 서비스와 혜택을 확대해 나갈 것"이라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

990원 소금빵 나왔지만…빵값 6개월째 6%대 고공행진

영화 할인권 188만장 추가 배포…결제 시 선착순 적용

세부서 스노클링 중 살금살금 다가온 거대 상어 '아찔'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

美, 이란산 석유 밀수 업체 제재…"최대 압박 가할 것"

새로운 이슈 보기