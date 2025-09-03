횡성군, 11일까지 청년센터 9월 프로그램 수강생 모집

강원도 횡성군은 3일부터 11일까지 9일간 청년센터 9월 프로그램 수강생을 모집한다.

청년센터 9월 프로그램 수강생 모집. 횡성군 제공

이번 프로그램은 청년센터에서 운영하는 세 번째 과정으로, 지역 청년들의 삶의 질을 높이고 청년센터를 널리 알리기 위해 마련됐다. 교육 과정은 ▲과일 타르트·과일청 ▲플라워 케이크 만들기 등 쿠킹 클래스 중심으로, 청년들이 직접 체험하며 즐길 수 있도록 구성됐다.

운영은 오는 15일 오전 10시와 17일 오후 7시, 총 2회에 걸쳐 횡성군 청년센터에서 진행된다. 모집 인원은 회차별 16명 내외이며, 횡성군에 거주하거나 관내 직장에 다니는 만 18세 이상 45세 이하 청년이면 누구나 신청할 수 있다. 신청 방법 등 자세한 사항은 횡성군 홈페이지에서 확인할 수 있다.

도만조 군 기획예산담당관은 "횡성군 청년센터가 더욱 활성화될 수 있도록 매월 다양한 청년 맞춤형 프로그램을 운영하고 적극적인 홍보를 통해 지역 청년들에게 널리 알려 더 많은 청년이 함께 이용하며 즐길 수 있기를 바란다"고 말했다.





횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



