세부서 스노클링 중 살금살금 다가온 거대 상어 '아찔'

상어턱이 팔에 여러 차례 닿아

세계서 가장 큰 어류이나 온순한 성격

필리핀의 대표 관광지인 세부에서 스노클링을 즐기던 한 여성이 거대한 고래상어와 맞닥뜨리는 모습이 포착됐다. 1일(현지시간) 영국 데일리메일은 지난달 3일 스노클링을 하던 한 여성이 뒤쪽에서 다가오는 거대한 상어를 발견하고 황급히 도망치는 장면이 사회관계망서비스(SNS)에서 화제라고 보도했다.

고래상어는 큰 턱을 지녔지만 주로 플랑크톤과 작은 물고기를 먹는다. 고래상어는 종종 사람 근처로 호기심을 갖고 다가오는 습성이 있으며, 다이빙이나 스노클링을 하다 가까이서 마주치는 경우도 적지 않다. 데일리메일 AD 원본보기 아이콘

세부의 바다에서 스노클링을 즐기던 이 여성은 거대한 입을 벌린 고래상어가 수면 가까이에서 그녀를 향해 돌진했고, 이후 상어의 턱이 그녀의 팔에 여러 차례 닿았다. 당시 함께 있던 일행이 수중에서 촬영한 영상에는 입을 크게 벌린 거대한 고래상어가 이 여성에게 다가오는 모습과 그녀가 허겁지겁 상어로부터 도망치는 장면이 고스란히 담겼다.

영상 속 상어는 사람의 키보다도 훨씬 큰 몸집으로 천천히 움직였지만, 그 위압감은 상당했다. 아찔한 장면이었지만 고래상어는 세계에서 가장 큰 어류이자 인간을 공격하지 않는 온순한 성격으로 잘 알려져 있다. 그녀는 "상어가 내 팔을 먹으려는 줄 알았다. 너무 무서웠다. 숨이 멎는 줄 알았다"라고 말했다. 고래상어는 큰 턱을 지녔지만 주로 플랑크톤과 작은 물고기를 먹는다. 고래상어는 종종 사람 근처로 호기심을 갖고 다가오는 습성이 있으며, 다이빙이나 스노클링을 하다 가까이서 마주치는 경우도 적지 않다. 다만, 고래상어도 상어이기에 방심은 금물이다.

고래상어가 접근했을 때 놀란 이 여성과 달리 지난달 28일 한 남성은 고래상어의 지느러미를 붙잡고 등에 올라탄 뒤, 손뼉을 치며 춤을 추는 모습을 공유해 누리꾼의 비판을 받기도 했다. 이 남성은 그는 상어 위에 앉아 손을 계속 흔들었다. 상어가 바닷속으로 깊이 들어가자 남성은 보트로 돌아왔다.

고래상어가 접근했을 때 놀란 이 여성과 달리 지난달 28일 한 남성은 고래상어의 지느러미를 붙잡고 등에 올라탄 뒤, 손뼉을 치며 춤을 추는 모습을 공유해 누리꾼의 비판을 받기도 했다. 데일리메일 원본보기 아이콘

해당 영상이 SNS에 공개되자 남성의 행동에 대한 비판이 쏟아졌다. 한 누리꾼은 "동물 학대나 다름없는 역겨운 행동"이라며 비판했다. 특히 해당 영상은 최근 상어 사고가 잇따르는 가운데 공개돼 더 큰 파문을 일으켰다. 지난 4월 이스라엘 하데라 앞바다에서는 한 다이버가 상어 공격으로 물속에서 숨졌다. 지난해 12월에도 이집트 홍해 마르사 알람 인근 휴양지에서도 관광객이 상어에 물려 사망했다．





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>