본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경기도, 공동주택 모범·상생관리단지 9곳 선정

이영규기자

입력2025.09.03 07:21

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 3일 남양주 더힐포레4단지, 화성 병점역동문굿모닝힐, 남양주 다산반도유보라메이플타운 등 9개 아파트 단지를 '공동주택 모범 및 상생관리단지'로 선정했다.


앞서 경기도는 시군에서 자체 평가 후 추천한 단지를 대상으로 지난 8월11일부터 29일까지 500가구 미만, 500가구 이상~1000가구 미만, 1000 가구 이상 등 3개 그룹으로 나눠 평가했다.

이번 선정된 단지는 ▲남양주 더힐포레4단지(358가구), 수원 영통건영2차(470가구), 광주 e편한세상광주역3단지(423가구) ▲화성 병점역동문굿모닝힐(518가구), 부천 래미안어반비스타(831가구), 평택 청북이안아파트(640가구) ▲남양주 다산반도유보라메이플타운(1085가구), 평택 지제역더샵센트럴시티(1999가구), 양주 제일풍경채레이크시티1단지(1246가구) 등이다.


경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

경기도는 선정된 단지에 인증 모범 및 상생관리단지 인증동판과 도지사 표창을 수여한다. 또 경기도가 실시하는 기획감사도 3년간 면제하고, 향후 노후 공동주택 주거환경개선사업에 우선 지원될 수 있도록 시군에 협조를 요청하기로 했다.


홍일영 경기도 공동주택과장은 "경기도는 도민의 주거수준 향상과 공동체 문화 활성화를 유도하기 최선을 다하겠다"며 "아쉽게 선정되지 못한 단지들도 각 시군에서 1위로 추천된 만큼 자부심을 갖고, 내년에도 적극 참여해 달라"고 당부했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면[실전재테크] "소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국

"소득·재산 상관없이 신청"…55세부터 매월 나눠받는 사망보험금 '세금폭탄' 피하려면

美, 이란산 석유 밀수 업체 제재…"최대 압박 가할 것"

새로운 이슈 보기