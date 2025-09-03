왕릉 아닌 원·묘 석조유산 첫 조명…학술발표회

국립문화유산연구원·수목원 공동 연구

"실질적 보존방안 논의"

조선 왕실 원·묘에 남아있는 석조문화유산을 주제로 한 첫 학술발표회가 열린다.

국립문화유산연구원과 궁능유적본부는 국립수목원과 공동으로 9일 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 학술발표회 '돌에 깃든 왕실의 숨결, 원·묘 석조문화유산의 보존과 가치'를 연다고 3일 밝혔다.

세 기관은 2023년부터 3년간 보존 상태 진단이 시급한 남양주 광해군묘 등 원·묘 열 기에서 석조문화유산 약 300점을 조사했다. 이 과정에서 석조문화유산에 가장 많이 분포하는 지의류 종과 분포 양상을 파악했고, 초분광 영상 분석을 활용한 보존 진단 기술을 개발했다.

발표회는 여섯 가지 주제로 구성된다. 조선 후기 원·묘 석물 연구와 3개년 조사 결과, 지의류 다양성과 관리 방안, 초분광 영상 분석 사례와 활용 전망, 세계유산 조선왕릉 보존관리 필요성 등이 다뤄진다.

사전 등록 없이 누구나 현장에 참여할 수 있다. 국립문화유산연구원 관계자는 "그동안 왕릉보다 주목받지 못했던 원·묘 석조문화유산의 가치를 알리고, 과학기술을 접목한 실질적 보존방안을 논의하는 자리가 될 것"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>