SK하이닉스, 올해 2분기 D램 점유율 1위 유지

이승형기자

입력2025.09.02 17:54

SK하이닉스 38.7%, 삼성전자 32.7%

고대역폭메모리(HBM) 시장을 선점한 SK하이닉스 가 올해 1분기에 이어 2분기에도 글로벌 D램 시장 1위 자리를 지켰다.


2일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 2분기 전 세계 D램 시장 매출은 316억3000만달러로 전 분기 대비 17.1% 성장했다. 이는 D램 가격 상승과 견조한 출하량 증가세, HBM 수요 증가 덕분이라고 트렌드포스는 분석했다.

SK하이닉스는 2분기 매출이 122억3000만달러로 전 분기 대비 25.8% 급증했다. 시장 점유율은 1분기 36%에서 38.7%로 2.7%포인트 높아졌다. 저가 DDR4 메모리 출하 증가로 평균판매단가(ASP) 상승이 제한됐으나 출하량이 목표를 초과하면서 좋은 성과를 냈다. 이로써 SK하이닉스는 올해 1분기 처음으로 분기 기준 삼성전자를 제치고 1위에 오른 데 이어 2분기 연속 1위를 유지했다.


삼성전자의 2분기 매출은 103억5000만달러로 전 분기 대비 13.7% 증가했다. 시장 점유율은 33.7%에서 32.7%로 1%포인트 낮아졌다.


3위 마이크론은 출하량 증가에도 불구하고 ASP가 하락하면서 2분기 매출이 69억5000만달러를 기록해 전 분기 대비 5.7% 증가에 그쳤다. 시장 점유율은 24.3%에서 22%로 2.3%포인트 하락했다.

트렌드포스는 글로벌 메모리 시장에 대해 "PC 및 스마트폰 제조사, 클라우드서비스업체의 강력한 수요로 D램 가격이 다시 상승세로 돌아섰다"고 분석했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr
