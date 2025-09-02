SK하이닉스, 올해 2분기 D램 점유율 1위 유지

SK하이닉스 38.7%, 삼성전자 32.7%

고대역폭메모리(HBM) 시장을 선점한 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 260,500 전일대비 4,500 등락률 +1.76% 거래량 1,584,710 전일가 256,000 2025.09.02 15:30 기준 관련기사 6거래일만에 外人 순매수…韓 증시 1%내외 반등성장 기대감에 날개 단 비만치료제 테마...기회를 더 크게 살리려면코스피 반등 개장…장 초반 3150대 유지 전 종목 시세 보기 close 가 올해 1분기에 이어 2분기에도 글로벌 D램 시장 1위 자리를 지켰다.

2일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 2분기 전 세계 D램 시장 매출은 316억3000만달러로 전 분기 대비 17.1% 성장했다. 이는 D램 가격 상승과 견조한 출하량 증가세, HBM 수요 증가 덕분이라고 트렌드포스는 분석했다.

SK하이닉스는 2분기 매출이 122억3000만달러로 전 분기 대비 25.8% 급증했다. 시장 점유율은 1분기 36%에서 38.7%로 2.7%포인트 높아졌다. 저가 DDR4 메모리 출하 증가로 평균판매단가(ASP) 상승이 제한됐으나 출하량이 목표를 초과하면서 좋은 성과를 냈다. 이로써 SK하이닉스는 올해 1분기 처음으로 분기 기준 삼성전자를 제치고 1위에 오른 데 이어 2분기 연속 1위를 유지했다.

삼성전자의 2분기 매출은 103억5000만달러로 전 분기 대비 13.7% 증가했다. 시장 점유율은 33.7%에서 32.7%로 1%포인트 낮아졌다.

3위 마이크론은 출하량 증가에도 불구하고 ASP가 하락하면서 2분기 매출이 69억5000만달러를 기록해 전 분기 대비 5.7% 증가에 그쳤다. 시장 점유율은 24.3%에서 22%로 2.3%포인트 하락했다.

트렌드포스는 글로벌 메모리 시장에 대해 "PC 및 스마트폰 제조사, 클라우드서비스업체의 강력한 수요로 D램 가격이 다시 상승세로 돌아섰다"고 분석했다.





