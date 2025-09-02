동두천시, '퇴근길 학습 산책 특강' K팝 통한 세대 공감 토크 콘서트

경가 동두천시(시장 박형덕)는 오는 17일 오후 7시 평생학습관에서 시민 누구나 참여할 수 있는 2025년 하반기 퇴근길 학습 산책 특강을 연다고 2일 밝혔다.

이번 특강에는 대중음악 평론가 임진모와 강연 전문가 오상익이 초청돼 "세대공감 토크콘서트, K-POP 소통과 혁신을 말하다"를 주제로 세대 간 이해와 공감을 이끌어낼 소통의 장을 마련한다.

강연에서는 ▲조용필과 아이유 활동을 통해 살펴보는 세대 간 존중과 공감 ▲임영웅 팬덤 사례로 본 지속 가능한 브랜드 충성도 ▲BTS 팀워크와 글로벌 확산 사례에서 배우는 협력과 공정의 철학 등 다채로운 이야기를 시민들에게 전할 예정이다.

박형덕 시장은 "세대와 문화를 아우르는 K-POP을 통해 시민들이 함께 공감하고 소통하는 시간을 준비했다"라며 "퇴근길이 단순한 이동 시간이 아닌, 모두가 배우고 나누는 유익한 시간이 되길 바란다"라고 말했다.

참가 신청은 2일부터 선착순 마감 시까지 온라인 사전 접수로 진행된다.





