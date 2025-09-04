[2026 수시]동의과학대, 면접 실시학과 최소화

전체 입학정원의 98.6% 선발

동의과학대학교는 2026학년도 수시모집에서 전체 입학정원의 98.6%인 1231명을 선발한다. 정원 내 전형 중 면접 미실시 학과는 학생부 성적 100%(교과 성적 80%+출결 20%)에 학과별 평가 요소에 따른 부가점수를 반영한다.

교과 성적은 학년 학기 구분 없이 지정교과(국어, 영어, 수학, 사회, 과학) 중 5과목과 선택된 지정교과 외 5과목 총 10과목(예체능 과목 제외)을 반영한다. 단, 스포츠재활트레이닝과에 한해 체육 과목 반영이 가능하다. 진로 선택과목은 과목별(최대 2과목) 성취평가 A/B/C등급을 1/3/5등급으로 환산해 적용하며 지정교과에 포함하지 않는다.

수험생 부담을 덜기 위해 면접 실시 학과를 최소화했다. 정원내 전형 중 면접 학과는 일반고·특성화고·대학자체기준 전형에 방사선과, 사회복지학과, 외식조리산업과, 의료피부미용과, 전기자동차과, 헤어뷰티과, 메이크업네일뷰티과다. 헤어뷰티과와 메이크업네일뷰티과는 대학 자체 기준전형에만 면접을 실시하며 면접 점수(20%)를 반영한다.

수험생은 학과와 전형에 상관없이 최대 5회까지 복수 지원할 수 있다. 동일 학과 동일 전형 지원은 불가하며, 복수의 학과에 합격할 경우 선택해 등록할 수 있다.

정원 내 전형에는 ▲일반고·특성화고 ▲검정고시 출신자, 국가보훈대상자 및 자녀, 각 경기단체 등록선수 출신자 등을 위한 대학 자체기준 ▲교육과정연계 ▲고른기회(성인학습자) 전형이 있다. 정원 내 전형 신입생 전원에게는 학과에 따라 입학 시 수업료를 최대 50% 지원한다.

동의과학대는 교육부, 중소벤처기업부, 산업통상자원부, 국가평생교육진흥원 등이 주관하는 다양한 국고 사업에 선정됐다. 현재 교육부·한국연구재단의 3주기 전문대학 혁신지원사업을 비롯해 부산광역시 라이즈(RISE) 사업, 교육부·한국산업기술진흥원 조기 취업형 계약학과 선도전문대학 육성사업, 중소벤처기업부 기술 사관 육성사업 등 주요 인력 양성 사업 등을 수행하고 있다.





