이승형 기자 trust@asiae.co.kr
"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우...
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보]北김정은 탑승 추정 열차, 베이징역 인근 도착
2025년 09월 02일(화)
"누가 유출했나"…'尹 구치소 CCTV' 19초짜리 영상 온라인 확산
"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]②
첫 데이트서 1430만원 계산서 남기고 도망…화장실 간다던 남성의 정체
"감기약이 왜 있어?" 요즘 10대들 방구석에서 '환각 놀이'…마약성 의약품 수렁에 빠져
"우리 할머니 할아버지 입니다"…해외서 화제된 한국전쟁 당시 '한미커플'
다이어트 신화의 몰락…재평가 필요하다는 '간헐적 단식'
"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'
"3년간 1600% 상승" 불닭처럼 화끈…외신도 놀란 한국의 '면비디아'
"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'
'시가'라며 해삼 한 접시 7만원 받은 부산 횟집…지자체 단속에 결국