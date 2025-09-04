본문 바로가기
[2026 수시]동덕여대, 창의리더 선발면접 10분 컷

오주연기자

입력2025.09.04 11:00

약학과 수능최저학력 설정

동덕여대는 2026학년도 수시모집으로 정원내 1105명을 선발한다. 학생부위주, 논술, 실기 및 실적위주 등으로 총 8개의 전형이 운영된다.


학생부종합전형은 동덕창의리더전형, 기회균형특별전형, 평생학습자특별전형, 특성화고 등 고졸재직자특별전형으로 구성됐다. 수시모집 선발 인원은 각각 242명, 12명, 6명, 85명이다.

동덕창의리더전형은 전공(계열) 관련 잠재력을 갖춘 창의적 인재를 선발하기 위한 전형이다. 1단계는 서류평가 100%로 3배수를 뽑고, 2단계는 1단계 성적 40%와 면접 60%로 선발한다. 면접은 지원자가 제출한 서류 내용을 기반으로 하는 서류 확인 면접이며 10분 내외로 진행한다. 약학과의 경우 수능 최저학력기준이 설정돼있다.

[2026 수시]동덕여대, 창의리더 선발면접 10분 컷
기회균형특별전형은 국가보훈대상자, 저소득층, 농어촌학생을 대상으로 총 12명, 평생학습자특별전형은 만 30세 이상인자 또는 특성화고 등을 졸업한 후 산업체에서 3년 이상 근무한(졸업 직전학기 근무기간 포함) 학생을 대상으로 총 6명, 특성화고 등 고졸재직자전형은 특성화고 등을 졸업한 후 산업체에서 3년 이상 근무한(졸업 직전학기 근무기간 포함) 학생을 대상으로 총 85명을 서류평가 100%로 선발한다.

학생부교과우수자전형은 학생부 교과성적 100%를 반영하는 전형으로 총 244명을 선발한다. 2025학년도의 경우 2등급 후반에서 3등급 초반의 합격자 성적분포를 보였다. 약학과는 평균 1.3등급 정도로 나타났다.


논술우수자전형은 논술 성적을 100% 반영해 총 229명을 선발한다. 수능 최저학력기준은 학생부교과우수자전형과 동일하게 2개 영역의 합이 7등급 이내여야 한다.

배준원 입학처장

실기우수자전형은 모든 모집단위에서 실기고사 성적 80%, 학생부교과성적 20%를 반영한다. 학생부교과성적에 비해 실기 고사 점수의 실질 반영비율이 87%로 매우 높다.


특기자 특별전형은 방송 연예, 실용음악, 모델 특기자를 선발한다. 모집단위별 세부 지원 자격이 달라 자격 요건을 확인한 후 지원해야 한다.




오주연 기자 moon170@asiae.co.kr
