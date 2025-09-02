본문 바로가기
양산시, ‘안심’ 수돗물 위한 상수도 기반 확충

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.02 16:49

신도시정수장 증설, 부산시와 공동으로 광역취수시설 추진

경남 양산시는 최근 심각해지는 낙동강 녹조 문제에 대응하기 위해 상수도 기반 확충에 속도를 내고 있다.


양산시는 오는 2027년을 목표로 현재 하루 3만 8000t 규모로 운영 중인 신도시정수장을 5만 7000t 증설해 9만 5000t 규모로 가동할 계획이며, 부산시와 공동으로 광역 취수시설 건설 추진에도 총력을 기울이고 있다.

낙동강 취정수장 위치도.

낙동강 취정수장 위치도.

이번 신도시 정수장 증설 공사에는 기존 시설에 없었던 분말활성탄(PAC) 처리 공정이 새롭게 도입된다. 분말활성탄은 정수 과정에서 조류 독소와 냄새 유발 물질을 효과적으로 흡착·제거하는 기능을 갖추고 있어, 고도정수처리시설의 성능을 크게 높여준다.

이를 통해 여름철 심화되는 녹조에도 불구하고 수돗물의 맛과 냄새를 개선하고, 시민이 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급이 가능해질 전망이다.


또 양산시는 부산시와 공동으로 광역취수탑 건설을 추진해 녹조로부터 안정적인 원수 공급을 도모하고 있다. 유해 남조류 세포 수는 표층 아래 1m 30%, 8m 75%, 10m 90% 이상이 저감되는 것으로 분석돼, 2027년 광역취수탑 건설이 완공되면 수심별(1m, 5m, 10m) 선택 취수를 통해 매년 하절기에 반복되는 녹조 영향을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대된다.


특히 지난 1일 나동연 시장이 직접 신도시정수장 증설 현장을 방문해 진행 상황을 점검하는 등 각별한 관심을 보였다.

신도시 정수장 증설현장 점검하는 나동연 시장. 양산시 제공

신도시 정수장 증설현장 점검하는 나동연 시장. 양산시 제공

나 시장은 "시민의 건강과 안전은 어떤 상황에서도 최우선돼야 한다"며 "정수장 증설과 함께 부산시와 협력하는 광역상수도 취수시설 설치사업도 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
