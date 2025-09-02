한수원 고리원자력본부, 주변 마을 집수리 지원사업 펼쳐

주거 취약계층 11가구, 4500만원 상당 집수리 지원

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)가 발전소 인근 지역 주거 취약계층의 주거환경 개선을 위해 4500만원을 지원했다.

주변 마을 집수리 지원사업을 펼친 고리원자력본부. 고리원전본부 제공 AD 원본보기 아이콘

고리원자력본부는 기장군 관내 5개 읍·면 내 기초생활수급자, 저소득층과 홀몸 어르신 등 형편이 어려운 11개 가정을 선정해 보일러 교체, 도배·창호, 전등 교체 등 낙후된 주거 환경 개·보수를 지원한다.

고리원자력본부에서 매년 시행 중인 '사랑의 집수리 사업'은 '한수원지원사업'의 일환으로 기장지역자활센터를 통해 지역 고용 창출에도 기여하고 있다.

이번 지원의 일환으로 지난 1일 고리원자력본부는 기장군 장안읍 좌천마을에서 '2025년 사랑의 집수리' 봉사활동도 함께 시행했다.

남영규 고리원자력본부 대외협력처장과 고리원자력본부 소속 직원으로 구성된 고리봉사대는 지원 대상으로 선정된 가정을 방문해 집안의 오래된 벽지를 새로 도배하고, 노후 전기설비를 교체하는 등 집 안 구석구석을 말끔하게 수리했다.

고리봉사대가 집수리 지원사업을 시행했다. 원본보기 아이콘

남영규 대외협력처장은 "이번 지원이 어려운 이웃들의 삶에 작은 희망이 되길 바라며, 고리원자력본부는 앞으로도 지속적인 지원사업을 통해 발전소 주변 지역 주민들의 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



