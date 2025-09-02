가을엔 장흥 심천공원 오토캠핑장이 '제격'

자연 친화적 환경·편의시설 갖춰

전남 장흥군 부산면에 위치한 심천공원 오토캠핑장이 가을 캠핑 시즌을 맞아 캠퍼들의 발길이 이어지고 있다.

전남 장흥군 부산면에 위치한 심천공원 오토캠핑장. 장흥군 제공

심천공원은 넓은 녹지와 쾌적한 시설을 갖춘 도심 속 캠핑장으로 사계절 내내 이용객이 꾸준하다. 9~11월 숲속 분위기와 어우러진 가을 경관으로 자연 휴식처 구실을 한다.

캠핑장에는 전기, 수도, 샤워장, 화장실 등 기본 편의시설이 마련돼 있고, 텐트 간 간격과 주차 공간도 넉넉하다. 인근 장흥댐은 산책 코스로, 공원 내에는 야외 체육시설과 어린이 놀이터, 바닥분수 등 가족 단위 이용객을 위한 시설이 갖춰져 있다.

심천공원 오토캠핑장 관계자는 "가을은 캠핑하기 좋은 계절로, 심천공원은 도심에서 가까우면서도 자연의 정취를 느낄 수 있는 공간"이라고 말했다.





