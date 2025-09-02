본문 바로가기
하태경, '990원 소금빵' 논란에 "싸고 좋은게 왜 잘못? 슈카같은 혁신가 많아야"

박지수인턴기자

입력2025.09.02 16:12

"욕 먹는 이유가 '저렴하고 맛있어서'"
"슈카같은 사람이 많을 때 선진국 되는 것"

이른바 990원 소금빵으로 유명해진 성수동 'ETF 베이커리' 팝업스토어 내부 모습. 바게트 등을 비롯한 인기 제품이 빠르게 동난 모습이다. 허미담 기자

이른바 990원 소금빵으로 유명해진 성수동 'ETF 베이커리' 팝업스토어 내부 모습. 바게트 등을 비롯한 인기 제품이 빠르게 동난 모습이다. 허미담 기자

국민의힘에서 3선 의원을 지낸 하태경 보험연수원장의 유튜버 '슈카'의 소금빵 논쟁에 대해 "칭찬을 들어야지 욕을 먹어서는 안 된다"라며 지적했다.


2일 하태경 원장은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "싸고 좋은 걸 만들어 욕먹는 세상이면 누가 혁신 경쟁에 뛰어들겠는가"라며 이같이 밝혔다.

앞서 유튜버 슈카는 공간·브랜드 기획사 글로우서울과 협업해 30일 서울 성수동에서 베이커리 팝업 'ETF 베이커리'를 열었다. 주요 빵 가격은 소금빵·플레인 베이글·바게트 990원, 식빵·무화과 베이글 1990원, 명란 바게트 2450원 등 시중가보다 현저히 낮은 가격으로 판매를 진행했다.

출처 : 아시아경제

다만 일부 자영업자들은 슈카월드로 인해 자신들이 폭리를 취한다는 이미지가 생길까 봐 우려된다는 반응을 보였다. 판매가가 거품이 낀 것이 아닌 유통비용이 비싸기 때문이며, 슈카가 저렴하게 빵을 판매하자 매출이 급속도로 떨어졌다는 등의 지적도 나왔다.


결국 슈카는 "싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다. 죄송하다"라고 사과했다. 또 "자영업자를 비난한 적은 한 번도 없다. 나도 자영업자다. 빵값의 구조적인 문제에 대해 이야기하려던 것인데 다른 방향으로 해석돼 안타깝다"라고 전했다.

유튜브 '슈카월드' 채널의 운영자 '슈카'가 최근 글로우서울과 협업해 진행한 베이커리 사업의 배경과 오해에 대해 설명하고 있다. 유튜브 슈카월드 캡처

유튜브 '슈카월드' 채널의 운영자 '슈카'가 최근 글로우서울과 협업해 진행한 베이커리 사업의 배경과 오해에 대해 설명하고 있다. 유튜브 슈카월드 캡처

"싸고 좋은 걸 만들면 박수를 쳐줘야…슈카같은 사람이 혁신가, 더 많아졌으면"

이에 하태경 원장은 비난받는 이유가 맛있고 싼 빵을 만들었다는 것이 이해되지 않는다며 유튜버 슈카에게 칭찬과 위로를 건냈다.

하태경 보험연수원장. 아시아경제DB

하태경 보험연수원장. 아시아경제DB

하태경 원장은 "저도 자주 듣는 슈카가 욕먹는다기에 내용을 보니 맛있지만 싼 빵을 선보였기 때문이었다. 참 힘든 세상살이다"라며 "싸고 좋은 걸 만들면 박수를 받아야지 왜 비난을 들어야 하나. 싸고 좋은 걸 만드는 사람이 혁신가인데 혁신할 때마다 욕 들으면 누가 혁신에 앞장서겠나"라고 지적했다.


또 "한국에 슈카같은 혁신적인 시도를 하는 사람들이 많을 때 더 도약하고 선진국이 되는 것이다. 저는 슈카 비난하지 않고 칭찬한다"라며 "아주 훌륭했다. 빵값뿐만이 아니라 대한민국 먹거리 물가 너무 비싸기 때문에 좀 더 싸고 맛있는 음식이 더 많이 나오길 기대한다"라고 덧붙였다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
