백영현 시장 "포천 농업의 든든한 동반자…건의 사항 시정에 반영"

포천시 환경농업대학 총동문회, 조찬간담회 건의사항 보고회 개최

경기 포천시(시장 백영현)는 지난 1일 시정회의실에서 '환경농업대학 총동문회 조찬 간담회 건의 사항 보고회'를 개최했다.

백영현 포천시장이 지난 1일 시정회의실에서 '환경농업대학 총동문회 조찬 간담회 건의 사항 보고회'를 개최한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 보고회에는 환경농업대학 총동문회 회원을 비롯해 시장, 농업기술센터 관계자, 시 관계 공무원 등 10여 명이 참석했다. 이번 자리는 지난 7월 열린 조찬 간담회에서 수렴한 졸업생들의 건의 사항과 정책 제안을 정리해 공유하고, 시정 반영 방안을 논의하기 위해 마련했다.

보고회에서는 △환경농업대학 교육과정에 전기·건축 분야 교육 반영안 △졸업생과 품목별 연구회 간 소통 기회 제공안 △보조사업 심사 시 농업 관련 교육 실적 가점 부여안 △졸업생 보수교육 예산 증액 요청안 △돼지풀 제거를 위한 제초제 사용안 △관외 경작자 농기계 임대 사용 관련 인근 시군 협의안 △농업기술센터 진입로 확장안 △졸업생 성과관리 강화안 △환경농업대학 브랜드화안 △군부대 시설물에 활용된 폐타이어 사후관리 미흡 개선안 등 총 10개 안건을 논의했다.

참석자들은 농업 현장의 목소리가 행정에 반영될 수 있도록 농업인과 행정 간 소통을 강화할 필요성에 공감했다.

백영현 시장은 "환경농업대학 총동문회는 포천 농업의 든든한 동반자"라며 "오늘 보고회에서 접수된 건의 사항을 적극 검토해 시정에 반영하고, 농업 경쟁력 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편, 포천시 환경농업대학은 농업 전문 인력 양성과 지역 농업 발전을 위해 다양한 교육과정을 운영해 왔다. 졸업생 단체인 총동문회는 졸업생 간 교류와 협력뿐만 아니라 포천시 농업 정책 발전의 기반으로 자리매김하고 있다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



