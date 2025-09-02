하남시, '공공서비스디자인 우수과제' 행안부장관상…3년 연속 수상 쾌거

경기 하남시(시장 이현재)가 행정안전부가 주최한 2025년 공공서비스디자인 우수과제 성과공유대회에서 우수사례로 선정돼 행정안전부 장관상을 수상했다.

하남시가 행정안전부가 주최한 2025년 공공서비스디자인 우수과제 성과공유대회에서 우수사례로 선정돼 행정안전부 장관상을 수상하고 있다. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

하남시는 2023년 '감일건강생활지원센터 시민참여형 프로그램' 2024년 '신장1동 치매안심마을 정책 모델링'에 이어 올해 '단단한 하남 정서연대 프로젝트로 다시 한번 수상의 영예를 안으며, 3년 연속 우수과제로 선정되는 성과를 거뒀다.

공공서비스디자인 사업은 행정·전문가·시민이 함께 참여해 현장의 문제를 정의하고 해결책을 설계하는 국민참여형 정책모델이다. 수요자 중심으로 정책을 기획해 실제 이용자가 체감할 수 있는 공공서비스를 만드는 데 목적이 있다.

올해 하남시의 우수과제인 '단단한 하남 정서연대 프로젝트'는 장애인가족 지원정책의 사각지대에 있던 '장애인 아버지와 비장애인 형제자매'를 위한 정서 지원 모델을 구축한 것이 특징이다. 발달장애인 가족 중에서도 상대적으로 소외되었던 이들의 목소리를 직접 반영해 맞춤형 돌봄 생태계를 설계했다.

프로젝트 과정에서는 ▲정서치유 프로그램 '단하남 토토즐' ▲부모 멘토링 '길잡이 부모' 양성 ▲민·관·학이 함께하는 '단하남 라운드테이블' 등이 추진됐다.

특히, 시민 인터뷰와 워크숍을 통해 실제 수요자의 경험을 반영했으며, 스타필드 하남의 기부 연계와 특수학교 협력 등을 통해 현장성과 지속 가능성을 동시에 인정받았다.

이현재 하남시장은 "이번 과제는 정책에서 소외되었던 장애인 가족을 위해 시민과 행정, 전문가가 힘을 모아 만들어낸 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 누구도 배제되지 않는 포용적 공동체, 모든 시민이 행복한 하남을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



