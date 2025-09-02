청송군, 기후변화 대응 과수 냉해 예방 나선다

경북 청송군(군수 윤경희)이 오는 26일까지 사과·배 재배 농업인을 대상으로 '기후변화 대응 과수 냉해 예방기술 지원 사업' 신청을 받는다.

이번 사업은 최근 과수 개화기에 잦아진 이상기상으로 발생하는 냉해 피해를 예방하고 결실 불량 문제에 대응하기 위해 마련됐다. 신청 대상은 청송군 내 사과·배 재배 농업인으로, 개인 농가는 물론 농업인 단체도 참여할 수 있다.

지원 내용은 요소·붕산 비료 지원으로, 대상 면적은 약 2500㏊다. 낙엽기에 요소(5㎏/500ℓ)와 붕산(0.5㎏/500ℓ)을 엽면 시비하면 저장양분이 축적돼 꽃눈의 내한성이 강화되고 착과량 향상에도 효과가 있다.

신청은 관할 읍·면사무소 또는 청송군 농업기술센터를 방문해 접수하면 된다. 제출 서류는 사업 신청서와 농업경영체 등록 서류 각 1부이며, 단체 신청 시에는 농가 명단을 추가로 제출해야 한다.

사업비는 ㏊당 10만원으로, 보조금 6만원과 자부담 4만원으로 구성된다.

윤경희 군수는 "이상기후로 인한 냉해 피해가 반복되면서 농가 피해 예방과 안정적인 과수 생산이 무엇보다 중요하다"며 "이번 사업이 농업인들의 소득 안정에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김귀열 기자



