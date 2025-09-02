본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

남원시, '청년창업 스마트팜 패키지 지원사업' 신청

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.02 13:34

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

19일까지 접수…11월 중 최종 선정

전북 남원시가 오는 19일까지 '2026년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업' 신청을 받는다.


2일 시에 따르면 이번 지원사업은 인구감소지역 청년들에게 스마트팜에 도전할 수 있는 기반(온실신축, 에너지시설, ICT 장비 및 재배시설)을 패키지로 지원하는 사업이다.

남원시가 오는 19일까지 '2026년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업' 신청을 받는다. 남원시 제공

남원시가 오는 19일까지 '2026년 청년창업 스마트팜 패키지 지원사업' 신청을 받는다. 남원시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 지난 2022~2024년 사업비 총 23억원(7개소)을 지원했으며, 올해에도 예산 12억원(4개소)을 투입해 추진하고 있다.

지원 대상은 남원시 청년 중 전북 청년창업보육센터 수료(예정)자와 시·군 우수 청년 농업인이며, 개소당 3억800만원을 지원한다. 사업 희망자는 신청서와 구비서류를 오는 19일까지 제출하고 서류 심사 및 심의회를 거쳐 11월 중 최종 선정된다.


최경식 시장은 "극단적 기후변화에 스마트팜은 연중 균일한 농산물을 생산할 수 있는 지속가능한 미래농업이다"며 "다각적인 스마트팜 정책으로 남원시 스마트농업 육성을 위해 아낌없는 지원을 이어가겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우미 2700만원에 출시 예고[中 휴머노이드 리포트]② "차 한 대 값도 안 해요"…8000만원짜리 집안도우... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"때 밀고 찜질하러 한국행"…케데헌 효과에 여행 수요 '쑥'

"떼 써본 것" "500억이라도"…'최악 가뭄' 강릉시장 발언 뭇매

"누구나 피해자될 수 있어" 헬스장 폐업 양치승이 바꾸자는 '이 법'

尹 '구치소 CCTV' 열람 논란…"충격적" vs "국익 위한 행위 맞나"

"한국서 살면 유럽보다 빨리 늙는다" 연구결과 깜짝

합이 11선의 격돌…막 오른 법사위 '추·나대전'

경찰이 잡은 범인, 알고보니 진범 아냐…부실수사 통제장치는?

새로운 이슈 보기