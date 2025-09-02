화성시 9~10월 지역화폐 구매한도 100만원으로 상향

인센티브 10% 적용…연매출 30억원 업소까지 사용 가능

경기도 화성시는 이달부터 10월까지 두 달간 지역화폐인 '희망화성지역화폐'의 인센티브 지급 대상 구매 한도를 50만원에서 100만원으로 두배 상향한다고 2일 밝혔다.

인센티브는 구매 금액의 10%를 유지하며, 100만 원을 충전하면 10만 원을 받을 수 있다.

특히 정부의 민생회복 소비쿠폰 사용 기한인 오는 11월30일까지는 지역화폐 역시 기존 가맹점 외에 연매출 30억원 이하인 소비쿠폰 사용처에서도 사용할 수 있다.

시는 정부의 민생 회복 기조에 발맞춰 지역 경제 활성화와 소비 진작을 유도하기 위해 지역화폐 구매 한도를 높였다고 설명했다.

정명근 화성시장은 "지역화폐 확대 발행은 명절을 앞둔 시민들의 생활 안정과 지역경제 회복에 보탬이 될 것"이라며 "앞으로도 실효성 있는 지역화폐 정책으로 소비 촉진과 지역 상권 회복을 이끌겠다"고 말했다.





