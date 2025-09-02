iM뱅크, 1200만원 지원금 증정 등 모임통장 이벤트

iM뱅크가 한 계좌의 공동 경비를 여러 명이 함께 관리할 수 있는 'iM모임통장'의 신규 고객을 대상으로 매월 모임지원금 100만원 총 1200만원과 스타벅스 커피 쿠폰을 제공하는 이벤트를 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 1일부터 12월14일까지 진행되는데 첫 번째 혜택은 총 1200만원의 모임 현금 지원금 증정으로 월별 '최다 모임원' 및 '최대 모임액'인 모임통장을 선별해 진행된다. 매월 1일부터 말일까지 모임원을 가장 많이 초대한 모임 3팀, 월 입금액이 가장 많은 모임 3팀을 매월 선정해 모임지원금을 50만원씩 지원한다. 매월 300만원씩 이벤트 기간 총 1200만원의 모임 지원금이 모임통장을 통해 지급될 예정이다.

학생, 동료, 동창회, 가족 상관없이 모임주 포함 2명 이상만 모이면 모임 멤버 전원에게 매달 스타벅스 커피 쿠폰을 증정하는 이벤트도 동시 진행한다. 이벤트 기간 iM모임통장 신규 개설 후 iM뱅크 계좌로 매월 1만원 자동이체가 이루어질 경우, 익월 15일마다 스타벅스 아메리카노 1잔이 전원에게 지급되어 매월 만남을 계획하는 모임에서 유용하게 쓰일 수 있도록 기획했다.

모임 관리 특화 상품 'iM모임통장'은 파킹통장으로도 활용 가능한데 실적에 따른 금리 우대가 적용되어 최대 연 2.01%를 받을 수 있으며, 전자금융 수수료 및 현금 출금 수수료가 면제된다.

iM뱅크 관계자는 "2~3명의 소규모 비정규 모임부터 수십명의 정기 모임까지 투명하고 편리하게 공동경비를 모아 사용할 수 있는 iM모임통장에 많은 고객들의 관심을 바라며 금번 이벤트를 진행하게 되었다"며 "다가오는 명절 모임, 연말연시 모임 등을 준비하는 신규 고객들의 많은 관심을 바라며 앞으로도 다양한 혜택과 서비스를 지속발굴하겠다"고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>