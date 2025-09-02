[포토] 코스피·코스닥 동반 상승 출발

코스피 지수가 전 거래일 대비 상승으로 장을 시작한 2일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현황판에 지수가 표시되고 있다.







