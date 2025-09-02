본문 바로가기
이선빈-서경덕, '빛을 담은 항일유산' 국내외로 알린다

이경호기자

입력2025.09.02 08:52

'빛을 담은 항일유산' 관련 영상에 한국어 내레이션에 동참한 배우 이선빈.서경덕 교수

서경덕 성신여대 교수와 배우 이선빈이 의기투합해 광복 80주년 기념 특별전 '빛을 담은 항일유산' 관련 영상을 다국어로 제작해 2일 공개했다. 4분 30초 분량의 영상은 국가유산청과 공동 제작했으며, 한국어 및 영어로 공개해 국내외 누리꾼에게 전파중이다.


영상의 주요 내용은 자주를 향한 결의를 남긴 민영환의 유서, 순국의 현장에서 자라난 혈죽, 독립의 상징인 태극기를 상세히 소개하고 있다. 일제의 언어 탄압 속에서도 지켜낸 주시경의 한글 연구와 '말모이', 조선어학회의 '조선말 큰사전 원고'는 독립의 빛나는 문화유산임을 집중 조명했다.

'빛을 담은 항일유산' 영상 한 장면. 서경덕 교수

'빛을 담은 항일유산' 영상 한 장면. 서경덕 교수

영상을 기획한 서 교수는 "올해 광복 80주년을 맞아 항일 독립운동에 관한 '문화유산'을 국내외에 시리즈로 소개하는 영상 캠페인을 펼치고 있다"며 "이번이 두 번째 영상"이라고 전했다. 이어 "먼저 온라인으로 항일독립 문화유산을 소개하고, 오프라인 전시회 관람을 통해 광복 80주년을 다함께 기념하고 싶었다"고 덧붙였다.

한국어 내레이션에 동참한 이선빈은 "항일 문화유산을 제 목소리로 직접 전할 수 있어 뜻깊다"며 "많은 국내외 누리꾼이 시청해 주길 바란다"고 말했다. 국가유산청이 주최하는 '빛을 담은 항일유산' 특별전은 다음달 12일까지 덕수궁 돈덕전에서 열린다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
