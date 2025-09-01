방세환 시장 "광주시, 체육 거점도시로 도약하도록 철저히 준비"

광주시 종합운동장 건립 현장 방문·경기도 종합체육대회 준비 점검

경기 광주시는 지난달 29일 유승민 대한체육회장과 이원성 경기도체육회장이 광주시 양벌동 23-9 일원에서 추진 중인 광주시 종합운동장 건립 공사 현장을 방문했다고 1일 밝혔다.

방세환 광주시장이 지난 29일 유승민 대한체육회장과 이원성 경기도체육회장과 함께 광주시 양벌동 23-9 일원에서 추진 중인 광주시 종합운동장 건립 공사 현장을 방문하고 있다. 경기 광주시 제공

이날 두 회장은 2026년 4월 개최 예정인 경기도 종합체육대회 준비 상황을 보고받고 현장을 직접 둘러보며 관계자들을 격려했다.

현재 대회 준비와 관련해 △광주공설운동장 △광남생활체육공원 △초월생활체육공원(씨름경기장) △광주시반다비장애인체육센터 등 주요 경기장 시설공사는 완료된 상태다. 주경기장 역할을 하게 될 광주시 종합운동장은 육상·축구·볼링·수영 등 핵심 종목 운영을 위해 공사가 한창 진행 중이며 현재 공정률은 약 90%에 달하고 있다.

유승민 대한체육회장과 이원성 경기도체육회장은 "빠른 속도로 대회 시설들이 갖춰져 가고 있는 점이 놀랍다"며 "성공적인 대회 개최를 위해 끝까지 최선을 다해달라"고 당부했다.

방세환 시장은 "2026~2027년 경기도 종합체육대회 개최지인 광주시에 남다른 애정을 갖고 방문해 주신 유승민 대한체육회장과 이원성 경기도체육회장께 깊이 감사드린다"며 "이번 대회를 계기로 광주시가 체육 거점 도시로 도약할 수 있도록 철저히 준비하겠다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



