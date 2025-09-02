카드배송 사칭 보이스피싱 근절나선 금감원 "원스톱 조회서비스 시작"

카드배송 사칭 보이스피싱 기승

사기 의심되면 원스톱 조회서비스로 바로 확인가능

카드 배송을 미끼로 접근하는 보이스피싱 피해가 이어지자 금융감독원은 소비자들이 보다 쉽게 카드 배송 정보를 조회할 수 있는 서비스를 만들었다고 2일 밝혔다.

금감원은 금융결제원의 '내 카드 한눈에' 서비스를 통해 이날부터 국내에서 발급되는 모든 카드(신용·체크 포함)를 배송 단계부터 한꺼번에 조회할 수 있다고 설명했다.

기존 '내 카드 한눈에' 서비스는 수령과 등록이 완료된 카드만 조회가 가능했지만 이제는 배송 단계부터 조회가 가능하도록 서비스를 확대했다.

이는 최근 카드 배송을 미끼로 접근하는 보이스피싱 수법이 기승을 부리고 있기 때문이다. 금감원 관계자는 "그간 본인 명의 카드가 실제 배송 중인지 여부를 간편하게 확인할 방법이 없었다"며 "이에 사기범이 알려주는 가짜 카드사 콜센터 번호로 전화를 걸어 보이스피싱 피해로 이어지는 경우가 많았다"고 설명했다.

이에 금감원과 금융결제원은 카드사 등과 함께 소비자들이 모바일과 웹사이트에서 카드 배송 정보를 쉽게 원스톱으로 조회할 수 있는 시스템을 구축했다고 강조했다. 모바일은 어카운트인포-계좌통합관리 앱에서, 웹사이트는 계좌정보통합관리서비스에서 조회가 가능하다.

카드배송 조회를 통해 카드사 사칭임을 확인한 경우, 사기범 전화번호를 바로 중지할 수 있도록 전화번호 이용중지 신고 페이지도 연계했다. 전화번호 신고하기 메뉴를 클릭하면 보이스피싱 전화번호 신고 페이지로 연결되며 신고된 전화번호는 확인 절차를 거친 뒤 이용 중지된다.

이 관계자는 "소비자들은 신청하지 않은 카드가 배송됐다는 연락을 받은 경우 일단 사기를 의심해야 한다"며 "배송원이 알려주는 카드사 콜센터 번호로 절대로 전화하지 말고 카드배송 원스톱 조회서비스로 확인해달라"고 당부했다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr



