본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

아오키 야스히로 신작 '차오', 부천애니페 개막작 선정

이종길기자

입력2025.09.01 17:03

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

9년 수작업으로 인어와 인간 사랑 그려

아오키 야스히로 감독의 신작 '차오'가 부천국제애니메이션페스티벌 개막작으로 선정됐다.


아오키 야스히로 감독 신작 '차오' 스틸 컷

아오키 야스히로 감독 신작 '차오' 스틸 컷

AD
원본보기 아이콘

1일 조직위원회에 따르면 인간과 인어가 공존하는 미래 세계를 배경으로, 평범한 회사원 스테판과 인어 공주 차오의 사랑과 갈등을 그린 작품이다. 개성 있는 작화와 흡입력 있는 서사로 인어와 인간, 미래의 환상적 세계를 펼쳐낸다. 특히 9년에 걸쳐 원화 10만 장을 수작업으로 완성해, 다양한 종족이 공존하는 세계를 화려하게 구현했다고 평가된다.

메가폰을 잡은 아오키 야스히로 감독은 '신세기 에반게리온', '세일러문' 등에서 원화·작화·연출을 맡으며 독창적 역량을 인정받았다. 안시국제애니메이션영화제 장편 심사위원상을 수상하며 세계적 주목을 받기도 했다.


올해 부천국제애니메이션페스티벌은 10월 24일부터 닷새간 웹툰융합센터, CGV부천, 한국만화박물관, 부천아트센터, 부천시청 등에서 열린다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

언박싱만 기다렸는데…띵동~ 택배가 사라졌습니다

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기