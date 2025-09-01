'창립 30주년' BBQ…윤홍근 회장 "2030년 글로벌 매장 5만개 목표"

창립 30주년 기념행사 개최

제너시스BBQ그룹이 창립 30주년을 맞아 2030년까지 전 세계 5만개 매장을 열겠다는 비전을 선포했다.

제너시스BBQ그룹은 전국 패밀리(가맹점주), 협력업체, 임직원이 함께하는 창립 30주년 기념행사를 개최했다고 1일 밝혔다.

이번 행사를 통해 제너시스BBQ는 1995년 9월 1일 경기도 전곡 BBQ 1호점에서 출발한 30년의 발자취를 돌아보는 시간을 가졌다. 또한 2030년 '전 세계 5만 매장 개설'이라는 비전과 미래 전략을 선포하는 자리도 함께 마련됐다. 비전과 미래 전략 발표 이후 명예의 전당 헌정식도 함께 개최됐다. 서인성 부회장과 성인교 고문, 김단 사장 등이 새롭게 명예의 전당에 오르게 됐으며 이들에 대한 헌정식도 함께 열렸다.

윤홍근 제너시스BBQ 회장이 창립 30주년 맞아 새로운 미래를 준비하는 비전을 선포하고 있다. 제너시스BBQ AD 원본보기 아이콘

윤홍근 회장은 기념사에서 지난 30년간 IMF 외환위기, 글로벌 금융위기, 코로나19 팬데믹 등 숱한 위기 속에서도 BBQ가 성장할 수 있었던 원동력으로 '위기를 기회로 바꾸는 BBQ DNA'와 '임직원과 패밀리들의 헌신'을 강조하고 노고에 대한 감사를 전했다.

제너시스BBQ는 2018년 디지털 트랜스포메이션(DX) 선언 이후 인공지능(AI), 빅데이터, 글로벌 ERP(전사적 자원 관리) 시스템을 도입해 전 세계 매장 운영 효율성과 투명성을 높였다. 또한 SFA(현장지원시스템) 개편과 그룹웨어 통합을 통해 글로벌 소통·협업이 가능한 환경을 구축했다. ERP 도입으로 제너시스BBQ 그룹은 글로벌 경영정보를 실시간 통합 관리하며, 2030년 전 세계 5만개 매장 달성을 위한 실행력을 극대화할 전망이다.

윤 회장은 "앞으로의 30년, 100년, 그리고 1000년을 향해 나아가기 위해 BBQ는 인류의 건강과 행복을 책임지는 기업으로 성장하겠다"며 "세상에서 가장 맛있는 제품으로 전 세계 80억 인류를 잘 먹고 잘 살게 만드는 창업이념을 반드시 완성하겠다"고 강조했다.

한편, 제너시스BBQ그룹은 데이터앤리서치가 임의로 선정된 국내 치킨 브랜드들을 대상으로 뉴스·커뮤니티·블로그 및 인스타그램·유튜브·페이스북 등 12개 채널의 24만개 사이트에서 올해 상반기 관련 포스팅 수를 분석한 결과, 온라인 브랜드 관심도 1위를 기록했다. BBQ는 전체 포스팅수 약 46만 건 중 약 32%에 해당하는 15만여 포스팅을 기록했다. 2위 브랜드는 약 10만 건이다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



