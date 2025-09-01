진옥동 "미래 금융의 본질은 소비자보호와 생산적 금융"

신한금융, 창립24주년 기념 토크콘서트 개최

진옥동, 임직원에게 '2040 미래 비전' 제시

"미래 금융의 본질은 고객의 자산을 안전하게 보관하고 이타적인 생산적 금융을 구현하는 것입니다."

진옥동 신한금융그룹 회장이 1일 오전 서울 중구 신한금융 본사에서 창립24주년 기념 토크콘서트를 열고 임직원들의 질문에 답하고 있다. 신한금융 제공 AD 원본보기 아이콘

진옥동 신한금융그룹 회장이 1일 그룹사 최고경영자(CEO)와 지주사 임직원들이 참석한 가운데 창립 24주년 기념 토크콘서트를 열고 이같이 강조했다.

이날 오전 서울 중구 신한금융 본사에서 열린 행사에서는 '신한이 그리는 2040 금융의 미래'라는 주제로 토크콘서트가 열렸다. 진 회장은 미래의 고객과 사회의 변화, 미래 경쟁환경 전망, 임직원들의 역량 강화, 혁신적인 사업 모델 등에 대한 직원들의 질문에 본인의 철학을 담아 직접 답했다.

진 회장은 '미래에도 신한이 신뢰를 얻기 위한 방법'을 묻는 질문에 "신뢰는 한순간이 아니라 과거, 현재, 미래로 이어지는 행적의 누적"이라며 "AI 시대에 개인과 기업의 재산을 지켜주고 미래를 의지할 수 있는 역량을 키우는 것이 중요하다"고 강조했다.

이를 위해 소비자보호 기술을 고도화해야 한다고도 했다. 진 회장은 "금융사가 블록체인 등 미래 기술을 통한 차별적 안정성을 확보해 보이스피싱과 불완전판매, 금융사기 방지 등 소비자 보호를 위한 기술을 고도화해야 한다"며 "그 노력과 성과가 미래에도 신한이 신뢰를 얻을 수 있는 차별화의 기준이 될 것"이라고 밝혔다.

미래 경쟁환경 변화 속 금융의 본질을 묻는 질문에는 "고객의 자산을 안전하게 보관하고 공공의 이익을 배분하는 것"이라고 답했다. 진 회장은 "성장을 위한 자금을 주고받는 모두에게 이익이 됨으로써 우리 사회의 성장을 북돋는 이타적인 역할을 적극적으로 수행하는 생산적 금융을 구현해야 한다"고 말했다.

한편 신한금융은 2023년부터 창립 기념행사를 간소화해 절감한 비용을 기부활동을 이어오고 있다. 올해는 임직원들의 자발적인 기부를 더해 자립준비 청년들을 위한 4000만원 상당의 태블릿 PC 등 학습 보조기를 지원했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr



