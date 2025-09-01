"폭염 차안·실내 놔둔 생수병 잘못 마시면 큰일"…역시나 '이것' 때문

생수병 속 환경호르몬, 고온서 최대치로 방출

ℓ 당 평균 24만개 미세 플라스틱 발견

미세플라스틱이 인체 깊숙한 조직에까지 침투하며 건강을 위협하는 실체로 떠오르고 있는 가운데, 뜨거운 차량이나 무더운 실내에 방치된 플라스틱 생수병에서 암을 유발할 수 있는 독성 물질이 발생한다는 연구 결과가 나왔다. 지난달 28일(현지시간) 영국 매체 데일리메일은 시중에 판매되는 생수 중 80%가량이 미세 플라스틱과 미공개 물질을 포함하고 있으며, 이는 암과 불임 등 각종 대사 질환과 관련성이 있다고 보도했다.

중국 난징대 연구팀은 플라스틱 생수병을 섭씨 약 70도 강한 열에 4주 동안 노출하는 실험에 나섰다. 그 결과 플라스틱병에서 독성 중금속인 안티몬과 비스페놀A(BPA)가 물에 녹아든 것을 확인했다. 안티몬에 노출되면 두통, 현기증, 구토, 복통, 수면 부족 등이 발생한다. 장기간 노출 시 폐 염증과 위궤양도 유발할 수 있다. 또한 비스페놀A(BPA)는 암과 불임, 심혈관 질환, 조기 사망 등과도 연관이 있는 것으로 알려졌다.

난징대 연구진은 이 같은 이유로 플라스틱 생수를 따뜻한 온도에서 보관하지 말 것을 권고했다. 캐나다 몬트리올의 맥길대 연구진 역시 플라스틱 생수병이 섭씨 약 37도에 가열될 경우 미세입자와 나노입자를 방출한다는 사실을 밝혀냈다. 반면 섭씨 약 4도의 냉장고에 보관된 대조군에서는 입자 방출이 거의 없었다.

플라스틱 생수병, 수십만 개의 미세플라스틱 포함돼 있어

2023년에 실시된 캐나다 맥길대 연구에서도 비슷한 결과가 나왔다. 연구진이 고온이 플라스틱 물병에 미치는 영향을 조사한 결과, 폴리에틸렌 등 플라스틱을 37도로 가열하면 미립자와 나노입자가 방출되는 것으로 나타났다. 그러나 어둡고 4도의 냉장고에 보관한 대조 샘플에서는 입자가 거의 방출되지 않았다.

미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 섭씨 약 27도 날씨 속에서 자동차 내부 온도는 단 20분 만에 43도에 도달한다. 40분 후에는 47도, 1시간 후에는 50도까지 치솟는다. 따라서 여름철 에어컨이 꺼진 차량 내부처럼 온도가 급격히 상승하는 환경에서는 플라스틱 생수병에서 독성 물질이 더 빠르게 나오기에 전문가들은 플라스틱 생수병 사용 시 여름철 차량 내부나 직사광선이 드는 곳 등 고온 환경에 생수병을 절대 방치하지 말아야 한다고 조언했다. 아울러 플라스틱 생수병을 장기간 보관하는 것을 피하고, 구매 후 가능한 한 빨리 섭취해야 한다고 당부했다.

한편, 브랜드와 관계없이 플라스틱 생수병에는 이미 수십만 개의 미세플라스틱이 포함된 것으로 나타났다. 미국 컬럼비아대 연구팀이 생수 브랜드 3종을 분석한 결과, 1ℓ 크기의 생수병에서 평균 24만개의 미세플라스틱이 발견됐으며, 이 중 90%는 머리카락 굵기의 10만분의 1 크기에 불과한 나노 플라스틱이었다. 나아가 생수병에는 내구성과 유연성을 높이기 위해 프탈레이트가 첨가되는데, 이는 호르몬 생성을 방해하고 발달·생식·뇌·면역 기능에 위험을 초래한다. 전문가들은 프탈레이트 노출로 인해 미국에서만 연간 약 10만명이 조기 사망한다고 연관이 있다고 추정했다.





