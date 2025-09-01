본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

최민호 "극한 가뭄 확산 대비 선제적인 대책 강구해야"

충청취재본부 김기완기자

입력2025.09.01 14:49

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1일 간부회의서 물 부족 발생 대비 지시

최민호 "극한 가뭄 확산 대비 선제적인 대책 강구해야"
AD
원본보기 아이콘

최민호 세종시장이 최근 강원 지역에서 나타나는 극심한 물 부족 현상이 언제든 우리 지역에서도 발생할 수 있다며, 가뭄에 대비한 선제적이고 종합적인 대책 마련을 주문했다.


최 시장은 1일 간부회의를 주재하면서 "가뭄에 대한 영향권이 점차 확대될 수 있다는 경각심을 갖고 우리 지역에 대한 예상 피해와 이에 따른 대처 계획을 세워야 한다"고 강조했다.

앞서 최 시장은 지난달 19일 간부회의에서도 연동면과 금남면 지역 농민의 농업용수 부족 문제를 전해 듣고, 적극적인 대처방안을 강구하라고 지시한 바 있다.


그는 "금강 주변 지하수 수위가 계속 낮아지면서 가뭄의 위험성도 점차 커지고 있다"며 "이번 가뭄 사태가 비단 강원뿐만 아니라 우리 지역에서도 발생할 수 있다는 경각심을 가져달라"고 했다.


특히 소방 용수시설에 대한 가뭄 대비 계획을 세우고, 용수 확보 현황을 지속적으로 점검 할 것을 지시했다.

그러면서 공직자들에게 시민의 불편 사항에 귀를 기울이고, 이 과정에서 발굴되는 문제점을 적극적으로 해소해 나가는 '적극 행정'의 마음가짐을 가져달라고 당부했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다 '배송완료' 알림에 칼퇴까지 했는데 '반전'…집 앞... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

블라인드 테이스팅 결과…숨은 보석 '화이트와인' 1위는

그래서…전공의들은 돌아왔나?

스텔스기 모형 '힐끔'…백악관이 포착한 李 대통령

'배송완료' 알림에 칼퇴 했는데…집 앞 택배, 나만 기다리는 게 아니다

"소방관분들 커피 받아가세요"…'물 쫄쫄쫄' 강릉서 온정은 '콸콸'

"쓰레기 모아서 연 200억씩 벌어요"…이 남자의 이유있는 자신감

한덕수 "빨리 오세요"… 내란 특검, 韓 공소장에 계엄 당일 상황 적시

새로운 이슈 보기