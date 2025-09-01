동국제약, '창립 57주년' 기념 센텔리안24 마데카 크림 기획세트 출시

동국제약 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24가 창립 57주년을 맞아 '마데카 크림 기획세트' 2종을 출시한다고 1일 밝혔다.

이번에 출시한 제품은 '마데카 크림 타이트 리프팅 스페셜 세트'와 '마데카 크림 타임 리버스 스페셜 세트'다.

먼저 '마데카 크림 타이트 리프팅 스페셜 세트'는 '피부의 명작, 동국제약 병풀의 예술을 담다'라는 콘셉트로 기획됐다. '마데카 크림 타이트 리프팅'(50ml)과 '마데카 유스 퍼펙션 아이크림'(30㎖) 2종 구성으로 얼굴과 눈가에 밀도 있는 탄력 및 리프팅 케어를 제공한다.

'마데카 크림 타이트 리프팅'은 다각도 리프팅 안티에이징 솔루션을 제공하는 제품이다. 동국제약의 병풀 유래 피부과학 핵심성분 TECA(센텔라아시아티카 정량추출물)를 기반으로 한 '복합-TECA'를 함유해 탄력 개선, 브라이트닝, 피부 장벽 강화 등 복합적인 피부 고민을 한 번에 관리할 수 있다. '마데카 유스 퍼펙션 아이크림'은 TECA와 고효능의 블랙 성분을 특허받은 펩타이드 리포좀 공법으로 결합한 탄력 리프팅 케어 독자성분 '유스테카™'(YOUTH TECA™)'를 함유했다. 늘어진 피부 고민 부위를 탄력 있게 가꿔 주며, 눈가 주름은 물론, 눈 밑 기미 관리에도 도움을 준다.

스페셜 세트 패키지는 핵심 원료인 병풀의 텍스처를 입체적으로 표현하고 예술적인 오브제를 담은 아치 형태로 프리미엄 무드를 강조했으며, 센텔리안24를 상징하는 버건디 컬러에 골드 포인트로 고급스러운 분위기를 더한 것이 특징이다.

센텔리안24 '마데카 크림 타임 리버스 스페셜 세트'. 동국제약 원본보기 아이콘

함께 선보인 '마데카 크림 타임 리버스 스페셜 세트'는 브랜드 베스트셀러 '마데카 크림 타임 리버스'(50㎖) 2개와 프리미엄 괄사 '페이스 앤 바디 마사저'로 구성됐다.

'마데카 크림 타임 리버스'는 5가지 특허 기술을 결합, TECA의 흡수력과 안정성을 강화한 'NEW 활성-TECA™'를 함유한 토탈 안티에이징 크림이다. 여기에 브랜드 최초로 셀프 탄력 리프팅을 위한 페이스 앤 바디 마사저를 포함해 실용성을 더했다.

기획세트 패키지는 '병풀 팝업부티끄' 콘셉트로 동국제약이 지난 57년간 축적해 온 병풀 연구의 헤리티지를 현대적으로 재해석해 클래식하면서도 감각적인 무드를 선보였다.

센텔리안24 담당자는 "동국제약 57년의 피부 과학 노하우를 바탕으로 대표 더마코스메틱 브랜드 센텔리안24의 핵심 제품을 담은 스페셜 세트를 선보였다"며 "앞으로도 많은 분들이 센텔리안24와 함께 건강하고 탄력 있는 피부를 가꿀 수 있도록 차별화된 제품을 선보일 것"이라고 말했다.

'마데카 크림 타이트 리프팅 스페셜 세트'는 2일, '마데카 크림 타임 리버스 스페셜 세트'는 9월 7일 주요 홈쇼핑 채널과 동국제약 공식 헬스케어몰 DK SHOP 등에서 판매될 예정이다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



