[THE VIEW]편리함의 덫

‘충분히 괜찮음’이 만들어낸 사회적 합의

美 인플레이션 방패, 韓 좁은 집의 해법

오늘날 우리 손에는 늘 스마트폰이 쥐어져 있다. 그 안에는 과거라면 따로 사야 했던 물건들이 모두 들어 있다. 이제는 하나의 기기가 수많은 역할을 대신하는 것이 당연한 세상이 됐다. 최근에는 스마트 링이 결제·헬스케어·액세서리를 동시에 겸하고, 한 대의 청소기가 흡입·물걸레·공기청정 기능까지 해결한다. 일상은 점점 더 한 번 구매로 여러 욕구를 충족하는 경험으로 채워지고 있다.

이런 멀티 기능 제품의 확산은 단순한 편리함 이상의 의미를 지닌다. 같은 제품이라도 소비자가 그것을 선택하는 이유는 다르다. 미국에서는 인플레이션의 방패로, 한국에서는 좁은 주거 공간의 해법으로 다기능 제품이 소비된다. 결국 멀티 기능 제품은 생활을 편리하게 만드는 도구를 넘어, 각 사회의 제약이 응축된 시대의 거울이 된다.

미국에서 다기능 제품은 경제적 방패막이다. 고물가와 무역 장벽, 생활비 상승이 소비자의 지갑을 압박하면서, 하나의 제품으로 여러 역할을 충족시키는 전략이 합리적 선택으로 떠오른다. 마치 투자자가 위험을 분산하기 위해 포트폴리오를 구성하듯, 소비자도 불확실한 미래에 대비해 소비를 분산 투자하는 셈이다.

한국에서는 양상이 다르다. 물가 상승률은 상대적으로 낮지만 다기능 제품 수요는 꾸준히 늘고 있다. 그 배경은 경제가 아니라 생활 방식이다. 협소한 주거 공간과 1~2인 가구의 확산은 작은 공간에서 최대 효용을 요구한다. 로봇청소기에 물걸레 기능을 더하고, 소형 세탁기에 건조 기능을 더하는 것은 단순한 기술 결합이 아니라 공간과 시간을 압축하는 사회적 해법이다. 소비자는 가격 절감이나 효율성 때문만이 아니라, 좁은 집과 바쁜 일상 속에서 여유를 사는 선택을 하는 것이다. 같은 다기능 제품이라도 사회마다 전혀 다른 이야기를 읽어내는 셈이다.

한 손에 쥔 스마트폰 안에는 카메라, 지갑, 음악, 지도까지 모든 편리함이 담겨 있다. 하지만 그 편리함은 때로 사용자의 손목을 옭아매며, 다기능이라는 이름으로 소비자의 자유를 제한한다.

하지만 여기서 한 걸음 더 나아가 생각해 볼 필요가 있다. 다기능화는 소비자의 현재 욕망에 대응하는 동시에, 장기적으로는 소비자의 기대와 산업의 표준을 바꿔버린다. 기능이 늘어날수록 각 기능은 평균적 성능에 머물고, 소비자는 탁월함 대신 '충분히 괜찮음'을 받아들이게 된다. 스마트폰이 카메라와 오디오 시장을 잠식하며 전문 기기의 존재감을 희미하게 만든 것처럼, 다기능화는 산업 생태계를 구조적으로 재편한다. 기업에는 매출 확대의 기회이지만, 동시에 자신만의 전문성과 정체성을 희석시킬 위험이기도 하다.

더 근본적인 문제는 소비자 자율성이다. 다기능 제품은 효율성을 제공하지만, 동시에 선택지를 줄인다. 기능이 통합될수록 소비자는 다양한 대안 중 고르는 존재가 아니라, 기업이 설계한 표준화된 효율성에 적응해야 하는 존재가 된다. 편리함이라는 이름 아래, 소비자는 점점 더 산업이 정한 경로 안에서만 움직이게 되는 것이다.

멀티 기능 제품이 단순한 유행을 넘어 지속가능한 혁신으로 자리 잡으려면, 단순히 기능을 더하는 방식에서 벗어나야 한다. 소비자가 원하는 것은 많은 기능이 아니라 맥락에 맞는 기능의 설계다. 기업은 더 많은 옵션을 얹는 대신, 사용자의 생활 패턴과 가치관에 맞춘 정교한 조합을 고민해야 한다. 동시에 수리 가능성, 자원 효율, 환경적 지속가능성 같은 요소도 함께 고려해야 한다.

다기능이 소비자의 편의를 높이는 동시에 사회적 책임과 연결될 때 비로소 새로운 표준이 될 수 있다. 소비자는 단순히 많은 기능이 아니라, 자신의 삶을 가장 설득력 있게 해석하는 기능의 조합을 원한다. 멀티 기능 시대의 승자는 기술 그 자체보다도, 소비자의 맥락을 얼마나 정교하게 읽어내는가에 의해 결정될 것이다.

손윤석 미국 노터데임대 교수







