유니세프 한국위, 11월 카카오뱅크와 기부마라톤 개최

이경호기자

입력2025.09.01 10:24

유니세프 한국위, 11월 카카오뱅크와 기부마라톤 개최
유니세프 한국위원회(회장 정갑영)는 카카오뱅크와 함께 기후위기 피해 어린이를 돕는 친환경 기부 마라톤 '세이브 레이스 2025(Save Race 2025)'를 오는 11월 9일 월드컵공원 일대에서 개최한다고 1일 밝혔다.


올해는 2회째를 맞아 작년보다 더 큰 규모로 기획돼 모집 인원을 2000명 늘려 참가자 5000명을 추첨을 통해 모집한다. 참가 희망자는 9월 1일 오전 10시부터 19일 오후 6시까지 카카오뱅크 앱 내 'Save Race 2025' 이벤트 페이지에서 신청할 수 있다. 당첨자는 26일 카카오뱅크 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

마라톤 참가비 5만 원은 전액 참가자 명의로 유니세프 한국위원회에 기부돼 캄보디아, 인도네시아, 태국 등 동아시아태평양 국가의 기후 위기 대응 및 해당 국가 어린이를 지원하는 데 쓰인다.


친환경 기부 마라톤인 만큼 완주 메달은 폐플라스틱을 재활용해 제작했으며, 참가자 전원에게는 ▲춘식이 키링 ▲티셔츠 ▲에코백 ▲스포츠 타월 ▲러닝 장갑 ▲헤어밴드 등 친환경 굿즈 6종을 제공한다. 티셔츠는 페어망, 에코백과 러닝 장갑은 재활용 플라스틱을 활용해 친환경 마라톤의 의미를 더했다.




이경호 기자 gungho@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

