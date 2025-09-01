본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

EY한영, 정은영 전 HSBC코리아 행장 영입

권현지기자

입력2025.09.01 10:23

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경영자문위원회 부회장 맡아

EY한영은 정은영 전 HSBC코리아 행장을 경영자문위원회 부회장으로 영입했다고 1일 밝혔다.

정은영 신임 EY한영 경영자문위원회 부회장

정은영 신임 EY한영 경영자문위원회 부회장

AD
원본보기 아이콘

정 부회장은 1989년 한국산업은행에서 금융 커리어를 시작해 스위스 취리히와 홍콩 현지법인, 미국 뱅크보스턴과 호주 커먼웰스은행 아시아본부 등에서 국제금융 경력을 쌓았다. 2005년 HSBC코리아에 합류한 뒤 기업금융 전무, 금융기관 총괄, 기업금융 대표 등을 역임했다. 2017년에는 한국인 최초로 HSBC코리아 행장에 올라 8년간 대표이사로 재임했다. 매년 안정적인 성장세를 보여 재임 기간 HSBC코리아의 경영성과를 두 배 이상 끌어 올렸다는 평가다.


정 부회장은 HSBC라는 글로벌 플랫폼을 통해 한국 기업과 금융기관의 글로벌 진출을 지원하는 가교 역할을 해온 경험을 바탕으로 EY한영에서 기업과 금융기관의 지속가능한 성장과 협력 확대를 지원할 예정이다.

박용근 EY한영 대표이사는 "정 부회장의 국제적 경험과 금융 전문성, 국내 기업과의 두터운 신뢰 관계가 향후 고객 서비스 고도화와 전략적 자문 역량 강화에 큰 도움이 될 것"이라고 밝혔다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 줄 알았는데 그게 아니었다" 유튜버 슈카 사과 '990원 소금빵' 난리에…"싼 빵을 만들면 좋아할 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

국내 방산, 폴란드 집결… 폴란드형 K2 전차 최초 공개

퀄리티 유지하고 '이것' 낮춰…'990원 소금빵' 기획자가 말한 비결

"박지성과 이혼 후 셋째 임신? 와우"…김민지, 가짜뉴스 직접 반박

긴장되는 배치 첫날…CPR로 시민 살린 경찰 실습생

툭하면 고장나는 청소기…전문가가 밝힌 '금지 물질'의 정체

어마어마한 중국 태양광…구조조정 본격화

부동산서 주식으로 쏠리는 중국 자금…위안화 약세 우려도

새로운 이슈 보기