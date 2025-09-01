부산·경남은행, 추석 명절 특별자금 1조6000억 마련

BNK 2025년 추석특별대출 공동지원

지역 기업 등 최대 30억원·1% 금리 감면

BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 14,600 전일대비 200 등락률 +1.39% 거래량 155,267 전일가 14,400 2025.09.01 09:59 기준 관련기사 BNK금융, 카자흐스탄 은행법인 설립…"중앙아시아 전략 강화“BNK금융, 부산·경남은행 신입행원 공개채용 실시BNK금융, 금융권 최초 지역 기업 산업재해 예방 사업 추진 전 종목 시세 보기 close 가 부산은행과 경남은행이 추석 명절을 맞아 지역 중소기업 및 소상공인을 위한 총 1조6000억원 규모의 'BNK 2025년 추석특별대출'을 지원한다고 1일 밝혔다.

이번 추석특별대출은 경기부진, 유동성 부족, 매출감소 등으로 사업경영에 어려움을 겪고 있는 지역 내 중소기업들의 자금난 해소와 지역경제 활성화를 위한 것으로 1일부터 10월31일까지 약 2개월간 지원하며 지원규모는 은행별로 8000억원(신규 4000억 원, 기한연기 4000억 원)씩 총 1조6000억원이다.

주요 지원대상은 장기거래 중소기업, 지역 창업기업, 기술력 우수 중소기업, 지역 일자리 창출기업, 지자체 전략산업 영위 중소기업, 성실상환기업 등이다.

업체별 지원 한도는 최대 30억원이며, 지역 중소기업의 금융비용 절감을 위해 최고 1.0%포인트 금리감면도 제공할 방침이다.

추석특별대출에 대한 기타 자세한 사항은 부산은행과 경남은행 전 영업점 및 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

BNK금융그룹 관계자는 "이번 특별대출이 계속되는 경기침체로 경영애로를 겪고 있는 지역 소상공인들에게 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 BNK금융그룹은 지역을 대표하는 금융기관으로서 최선을 다하겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>