부산·경남은행, 추석 명절 특별자금 1조6000억 마련

오규민기자

입력2025.09.01 10:09

BNK 2025년 추석특별대출 공동지원
지역 기업 등 최대 30억원·1% 금리 감면

BNK금융지주 가 부산은행과 경남은행이 추석 명절을 맞아 지역 중소기업 및 소상공인을 위한 총 1조6000억원 규모의 'BNK 2025년 추석특별대출'을 지원한다고 1일 밝혔다.


이번 추석특별대출은 경기부진, 유동성 부족, 매출감소 등으로 사업경영에 어려움을 겪고 있는 지역 내 중소기업들의 자금난 해소와 지역경제 활성화를 위한 것으로 1일부터 10월31일까지 약 2개월간 지원하며 지원규모는 은행별로 8000억원(신규 4000억 원, 기한연기 4000억 원)씩 총 1조6000억원이다.

주요 지원대상은 장기거래 중소기업, 지역 창업기업, 기술력 우수 중소기업, 지역 일자리 창출기업, 지자체 전략산업 영위 중소기업, 성실상환기업 등이다.

부산·경남은행, 추석 명절 특별자금 1조6000억 마련
원본보기 아이콘

업체별 지원 한도는 최대 30억원이며, 지역 중소기업의 금융비용 절감을 위해 최고 1.0%포인트 금리감면도 제공할 방침이다.


추석특별대출에 대한 기타 자세한 사항은 부산은행과 경남은행 전 영업점 및 고객센터를 통해 확인할 수 있다.


BNK금융그룹 관계자는 "이번 특별대출이 계속되는 경기침체로 경영애로를 겪고 있는 지역 소상공인들에게 힘이 되기를 바란다"며 "앞으로도 BNK금융그룹은 지역을 대표하는 금융기관으로서 최선을 다하겠다"고 말했다.




오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

