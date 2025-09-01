신한카드, '쏠플랜 카드' 출시…주유·쇼핑·OTT 혜택

매달 최대 6만5000포인트 적립

8일 시니어용 '쏠메이트 카드' 출시

신한카드는 신한은행과 함께 매달 최대 6만5000포인트를 쌓을 수 있는 '신한카드 쏠플랜 카드'를 출시했다고 1일 밝혔다.

직관적이고 쉬운 서비스 구조로 만들었다. 신한은행과 연계하면 더 큰 혜택을 받을 수 있는 게 특징이다.

우선 국내외 전가맹점에서 최대 1.5% 기본 적립 혜택을 제공하고 일상 생활에서 자주 사용되는 영역에서는 최대 5% 특별 적립 혜택을 준다.

특별 적립은 주유(SK에너지, GS칼텍스), 온라인쇼핑(쿠팡, SSG.COM, 무신사, 29CM), 배달 애플리케이션(땡겨요, 배달의 민족, 요기요, 쿠팡이츠)에 적용된다.

쏠포인트 월 통합 적립 한도 내에서 적립된다. 전월 이용금액 40만원 이상 100만원 미만인 경우 기본 1%, 특별 2.5%를 쌓을 수 있다. 100만원 이상이면 기본 1.5 %, 특별 5% 적립을 월 5만 포인트까지 받을 수 있다.

신한은행 이용실적에 따라 OTT(넷플릭스, 유튜브 프리미엄, 티빙, 디즈니플러스)와 디지털 멤버십(네이버플러스 멤버십, 쿠팡 와우 멤버십) 정기 결제금액에 대해서 월 최대 1만5000포인트를 제공한다.

전월 결제계좌 잔액 100만원 이상 200만원 미만은 월 5000포인트, 200만원 이상인 경우 1만5000포인트를 받을 수 있다. 두 가지 혜택을 모두 합산하면 월 최대 6만5000포인트를 적립 받을 수 있는 셈이다.

이렇게 적립된 포인트를 신한은행의 입출금통장 신상품 '쏠플랜 포인트박스(포인트박스)'에 입금하면 추가 혜택이 주어진다. 입금액의 10%를 추가 적립하고 입금된 포인트 금액에 대해서는 연 5% 금리를 적용한다.

예를 들어 쏠플랜 카드로 적립 받은 6만5000포인트를 포인트박스에 입금하면 10% 추가 적립을 받아 총 7만1500포인트가 입금된다. 이 금액에 대해서 연 5% 금리가 제공되는 것이다.

포인트박스에 입금된 포인트는 연결 계좌를 통해 자유롭게 출금 및 이체 가능하다. 별도 출금하지 않을 경우 매년 연결 계좌로 잔액이 이체되는 '스윙 서비스'를 제공한다.

신한카드 관계자는 "신한은행과 함께 최고 수준의 금융 혜택을 제공하는 만큼 신한금융그룹 고객들에게 만족할 만한 상품이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편, 신한카드는 쏠플랜 카드를 기반으로 그룹의 시니어 고객 특화 브랜드인 '신한 쏠메이트'를 접목한 '쏠메이트 신한카드 쏠메이트 카드'도 오는 8일 출시할 예정이다.

쏠플랜 카드 혜택을 기본으로 제공한다. 특별 적립 영역에서는 시니어 세대의 선호에 맞춰 병원, 마트(이마트, 트레이더스 홀세일 클럽, 롯데마트, 농협 하나로마트), 커피 전문점 및 제과점 업종 영역을 적용한다.

쏠플랜 카드와 쏠메이트 카드 연회비는 각각 국내 전용 3만원 및 해외 겸용(마스터카드) 3만3000원이다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



