ETF·해외채권 더 편하게…대신증권, 모바일 앱 개편

인기 테마와 많이 거래된 ETF를 한눈에

해외채권 매매도 즉시 결제로 빠른 거래

대신증권이 상장지수펀드(ETF)와 해외채권 투자 수요 확대에 맞춰 모바일 앱을 개편했다.

대신증권은 자사 모바일 애플리케이션 '대신 사이보스(CYBOS)'와 '대신 크레온'을 개편해 ETF와 해외채권 투자 기능을 강화했다고 1일 밝혔다.

이번 개편으로 앱 홈 화면에 'ETF' 탭을 신설해 ETF 검색과 투자가이드를 한눈에 볼 수 있도록 했다. 'ETF 테마', 'ETF 투자자의 선택' 기능 등을 제공한다. 투자자들은 조건 검색을 통해 지역과 자산군, 레버리지·인버스 배수, 자산운용사별 ETF를 손쉽게 찾을 수 있다.

해외채권 거래 서비스도 추가했다. 앱 메뉴의 '상품-채권-해외채권매매'에서 거래할 수 있으며, 상품별 세전수익률과 투자 기간 등을 바로 확인할 수 있다. 보유한 해외채권을 직접 판매하는 방식으로 매수·매도 시 즉시 결제되는 것이 특징이다.

김은수 대신증권 플랫폼솔루션부장은 "투자자들이 관심을 갖는 ETF와 해외채권을 보다 쉽게 거래할 수 있도록 기능을 강화했다"며 "편리해진 모바일 앱을 통해 다양한 상품에 투자하길 바란다"고 말했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>