한투운용, ACE ETF 대학생 서포터즈 1기 모집

한국투자신탁운용은 'ACE ETF 대학생 서포터즈 1기' 모집을 시작한다고 1일 밝혔다. 모집 기간은 오는 10일까지다.

ACE 상장지수펀드(ETF) 대학생 서포터즈 1기는 사회관계망서비스(SNS) 운영 및 영상 제작에 관심이 있는 국내 거주 대학생이면 누구나 지원할 수 있다. 지원 양식은 ACE ETF 공식 홈페이지 및 블로그를 통해 확인할 수 있다. 한국투자신탁운용은 서류 심사 및 면접을 거쳐 총 20명을 선발한다. 오는 29일 서포터즈 발대식을 한다.

서포터즈는 발대식 이후 내년 2월까지 약 5개월 동안 활동한다. 서포터즈는 해당 기간 ACE ETF 브랜드를 알리는 다양한 온·오프라인 활동을 진행한다. 서포터즈 전원에게 소정의 활동비와 ACE ETF 서포터즈 웰컴키트를 제공한다. 최우수팀 및 최우수 활동자에게는 신입사원 공개채용 시 서류 전형 면제 혜택이 부여된다.

서포터즈를 대상으로 하는 교육 활동도 준비했다. 첫 번째는 한국투자신탁운용 임원이 참여하는 특별 강연이다. 특강에는 한국투자신탁운용 경영기획총괄(CFO)과 최고투자책임자(CIO)가 참여한다. 이들은 서포터즈를 대상으로 자산운용업과 ETF 관련 강연을 진행한다. 두 번째는 현직자와의 멘토링 프로그램이다. ACE ETF 운용역과 마케터 등 실무자는 해당 시간을 통해 업무 및 ETF 관련 서포터즈의 궁금증을 해소해 줄 것으로 기대했다.

한국투자신탁운용 관계자는 "한국투자신탁운용에서 처음으로 모집하는 대학생 서포터즈"라며 "자산운용업이나 ETF 산업에 관심이 많은 대학생에게는 실무자를 만나 정보를 얻을 기회가 될 것"이라고 말했다. 이어 "ACE ETF 입장에서는 대학생 서포터즈의 참신한 아이디어를 통해 브랜드를 새롭게 알릴 수 있길 기대한다"고 설했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



