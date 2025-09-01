본문 바로가기
농협은행, NH올원뱅크서 소상공인 컨설팅 서비스 선봬

오규민기자

입력2025.09.01 08:15

NH농협은행이 소상공인과 예비창업자를 위한 'NH소상공인컨설팅' 서비스를 농협금융 대표플랫폼 NH올원뱅크에서 제공한다고 1일 밝혔다.


'NH소상공인컨설팅'은 회계사, 경영지도사 등 농협은행의 전문컨설턴트들이 직접 사업장을 찾아 사업운영 및 창업준비중 발생하는 애로사항의 해결방안을 도출하는 서비스다. NH올원뱅크에서 무료로 신청할 수 있다.

농협은행, NH올원뱅크서 소상공인 컨설팅 서비스 선봬
컨설팅 분야는 입지와 사업타당성을 분석하는 '상권분석', 비용절감과 자금조달 전략을 제공하는 '재무관리', 근로계약서 작성, 취업규칙 수립 등을 지원하는 '인사·노무' 및 세무, 마케팅, 위기관리, 프랜차이즈 등 9개 분야다.

엄을용 농협은행 기업금융부문 부행장은 "소상공인의 성장이 곧 지역 발전 및 국가경제의 원동력이다"며 "농협은행은 4분기에 기업컨설팅센터 5개소 및 NH올원뱅크 내 개인사업자 특화서비스를 오픈하는 등 소상공인과 기업을 위해 전폭적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
