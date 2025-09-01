강릉시, 개별공시지가 열람·의견 접수

1일부터 9월 22일 까지

10월 30일 최종 결정·공시

강원도 강릉시는 2025년 7월 1일 기준 개별공시지가에 대한 산정과 감정평가사의 검증을 완료하고 1일부터 22일까지 개별공시지가(안)에 대한 열람과 토지소유자 및 이해관계인의 의견을 접수한다.

이번 열람 대상은 2025년 1월 1일부터 6월 30일까지 분할·합병·지목변경 등 토지이동 사유가 발생한 토지의 단위면적(㎡)당 가격이며 시청 지적과, 읍면동 주민센터, 부동산공시가격알리미에서 열람할 수 있다.

개별공시지가(안)에 대하여 의견이 있는 토지소유자 및 이해관계인은 기간 내 강릉시청 누리집에서 개별공시지가 의견서 서식을 내려받아 작성한 후, 시청 지적과 또는 읍면동 주민센터에 방문하거나 우편으로 제출할 수 있다.

의견서가 제출된 토지에 대해 토지 특성을 재확인하고 표준지 가격 및 인근 토지 지가와의 균형 여부 등을 재조사한다. 이후 강릉시 부동산가격공시위원회 심의를 거쳐 처리결과를 의견제출인에게 통지한다. 최종 2025년 7월 1일 기준 개별공시지가는 오는 10월 30일에 결정·공시될 예정이다.

이대재 지적과장은 "개별공시지가는 국세·지방세 및 각종 부담금 부과의 기준으로 활용되는 중요한 자료"라며 "토지소유자와 시민 여러분께서 많은 관심을 가지고 열람해 주시기를 바란다"고 전했다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



