광복 80주년…전국서 학술대회·전시·강연 열려

국립문화유산연구원 10일부터 문화유산 특별행사

국립문화유산연구원은 광복 80주년을 맞아 국민과 함께하는 기념행사를 연다고 1일 밝혔다. '광복 80년과 문화유산, 그 빛나는 여정'을 주제로 오는 10일부터 2주간 학술대회, 전시, 체험, 시민강좌 등을 진행한다.

국립고궁박물관 강당에서 개최하는 학술대회에선 일제강점기에 발굴된 주요 고고 유적을 살펴보고, 해방 뒤 건축 유산 보존의 흐름을 돌아본다. 전시와 체험은 덕수궁 덕홍전에 마련된다. 독립운동 관련 근현대 문화유산의 보존처리 과정을 영상과 사진으로 소개하고, 어린이들에게 임시정부 건국강령 초안과 태극기를 소개한다.

다양한 시민 참여 행사도 열린다. 경주에서 '일제강점기 경주 관광과 고도의 정비' 강좌가 펼쳐지고, 덕수궁 돈덕전에서 항일지사 황현 선생의 초상화와 사진 실물이 공개된다. 국립고궁박물관에선 경복궁 흥복전의 발굴과 복원을 주제로 한 시민강좌도 치러진다. 세부 일정과 신청 관련 내용은 국립문화유산연구원 누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확인할 수 있다.





