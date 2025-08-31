남양주시, 다산1동의 미래 주민의 손끝에서 피어나다

남양주시, 제3회 다산1동 주민총회 성료

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 30일 정약용도서관 공연장에서 다산1동 주민자치회(회장 최종찬)가 '제3회 다산1동 주민총회'를 개최해 마을의제를 공유하고 주민투표를 진행했다고 31일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 30일 정약용도서관 공연장에서 열린 '제3회 다산1동 주민총회'에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 주민총회는 다산1동 주민자치회가 주관해 한 해 동안 추진한 주민자치 활동을 공유하고, 마을계획단이 제안한 의제를 주민이 직접 선정하는 참여형 행사로 마련됐다. 특히 이번 총회에는 주광덕 시장이 직접 자리해 주민참여의 열기를 북돋웠다.

총회는 △주민자치회 연간사업 보고 △의제별 발표 △의제 선정 현장투표 순으로 진행됐으며, 주민자치센터 수강생들의 강산통기타, 하모니카, 민요, 우쿨렐레 공연이 더해져 마을 축제의 분위기를 연출했다.

이날 발표된 의제는 '생활안전+주거환경 개선', '같이쓰는 장바구니', '청소년 문화축제', '알록달록 무지개 교육', '내 손안의 DMB', '다산정신, 마을에 스미다' 등 총 6건의 자치 사업과 '다산1동 테마둘레길 탄성포장 조성' 1건의 주민참여예산 사업으로 구성됐으며, 주민들은 선호도와 찬반 투표를 통해 2026년도 사업에 반영할 의제를 직접 선정했다.

마을의제 주민투표 결과, △생활안전+주거환경 개선 △알록달록 무지개 교육 △다산정신, 마을에 스미다 순으로 높은 지지를 받았으며, 제안된 의제는 득표 순위에 따라 예산 범위 내에서 2026년 자치사업으로 추진될 예정이다.

최종찬 주민자치회장은 "마을계획단의 열정적인 활동과 지역 주민들의 적극적인 참여 덕분에 총회가 성공적으로 마무리될 수 있었다"며 "앞으로도 주민들과 함께 마을의제를 발굴하고 실현해 나가며 더 살기 좋은 다산1동을 만들겠다"고 말했다.

주광덕 시장은 "다산1동 주민총회는 주민이 직접 지역 의제를 발굴하고 선택하는 매우 뜻깊은 자리였다"며 "가장 많은 지지를 받은 의제부터 신속히 추진하고, 선정되지 않은 의제들도 다산1동의 발전과 주민 삶의 질 향상에 중요한 만큼 시에서도 관심을 갖고 소중히 검토하겠다"고 말했다

시는 앞으로도 주민총회를 비롯한 다양한 주민참여형 자치사업을 통해 지역주민이 직접 정책 결정에 참여하는 기회를 확대해 나갈 계획이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



