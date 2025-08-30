강원도의회, 강릉시에 '가뭄 극복' 긴급 생수 1만병 지원

강원특별자치도의회(의장 김시성)는 지속되는 가뭄으로 어려움을 겪는 강릉시민들을 위해 긴급 생수(2L) 1만병을 지원했다고 30일 밝혔다.

강원특별자치도의회가 지난 28일 지속되는 가뭄으로 어려움을 겪는 강릉시민들을 위해 긴급 생수(2L) 1만병을 지원한 후 기념촬영을 하고 있다. 강원특별자치도의회 제공 AD 원본보기 아이콘

지난 28일 강릉시청에서 열린 전달식에는 김시성 의장을 비롯해 김용복 부의장, 상임위원장 4명(이한영·문관현·최규만·이영욱), 진종호 부위원장, 그리고 강릉 지역구 권혁열·최승순·심오섭 도의원 등 총 10명이 참석했다.

이날 도의회는 극심한 가뭄 위기를 겪고 있는 강릉시의 위기 극복에 힘을 보태고자 생수 2L 1만 병을 강릉시에 전달했다.

김시성 의장은 "강릉시민들이 겪는 아픔은 강원특별자치도 전체의 아픔과 같다"며 "이번 생수 지원이 작은 도움이나마 되기를 바라며, 도의회도 강릉시가 가뭄을 완전히 극복할 때까지 함께 노력하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>