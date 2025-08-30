춘천시, ‘포테이투-어’ 부산 대성황…춘천 매력 전국 확산

부산 롯데백화점 광복점서 14일간 방문객 5만7000여명

Z세대·여성층 호응…참여형 콘텐츠·로컬 브랜드 협업 성과

10월 수도권 팝업, '막국수·닭갈비 축제'와 연계 홍보

부산에서 춘천 감자와 Z세대 감성 연결이 제대로 통했다.

지난 7일 부산 롯데백화점에서 열린 춘천 포테이투어 팝업 스토어 모습. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

30일 강원 춘천시(시장 육동한)에 따르면 지난달 25일부터 지난 7일까지 부산 롯데백화점 광복점에서 운영한 '춘천 관광 홍보 팝업 스토어: 춘천 포테이투-어(Potato-our)'에 총 5만7830명이 팝업스토어를 다녀가며 뜨거운 호응 속에 마무리됐다.

이번 팝업스토어는 춘천시의 첫 광역 홍보관으로 '감자'라는 친근한 키워드를 세계관·캐릭터로 풀어내고 체험형 콘텐츠를 접목해 부산·경남 시민들의 호기심을 이끌어냈다.

행사는 기획 의도대로 소비력이 있는 젊은 층의 관심을 끌었다. 설문조사 결과 팝업스토어 방문객 중 여성은 69.3%를, 20~40대 MZ세대는 53% 이상을 차지했다. 특히 응답자의 절반 이상(54.3%)이 춘천 방문 경험이 없는 잠재 고객층으로 나타나 신규 관광 수요 창출 가능성을 확인했다.

시는 스탬프 투어, 감자심기 게임, 소원감자 매달기 등 참여형 프로그램과 '포춘이' 캐릭터가 춘천 관광 이미지를 감성적으로 전달하면서 흥행에 성공했다고 분석하고 있다.

또 춘천의 대표 로컬 브랜드인 '감자연대기'(감자밭, 감자아일랜드, 박사마을 곰취핫도그, 포테이토교)가 다양한 이벤트와 체험을 통해 춘천의 주요 관광지와 시책을 알리고 럭키드로우를 통해 관광 기념품도 제공했다. 그 결과 주말 이벤트에만 1만5465명이 참여해 뜨거운 현장 열기를 보여줬다. 굿즈·포토존 역시 인스타그램, 블로그, 유튜브 등에서 자발적 콘텐츠 확산을 이끌며 관광 브랜드 인지도 제고 효과를 거뒀다.

팝업 현장을 찾은 한 방문객은 "감자를 이렇게 재미있게 풀어낸 홍보관은 처음 본다"며 "가족과 함께 춘천에 꼭 방문하겠다"고 말했다.

시는 이번 성과를 토대로 오는 10월 15일부터 19일까지 수도권에서 팝업 홍보관을 열고, 춘천 '막국수·닭갈비 축제'와 연계한 관광 마케팅을 이어갈 계획이다.

춘천시 관계자는 "부산 팝업스토어는 경남 지역에 춘천 관광 매력을 알린 성공적인 사례"라며 "앞으로도 감성형·참여형 홍보관 운영으로 춘천 관광 이미지를 전국에 확산시키겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>