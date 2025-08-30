홍천군, 강릉 가뭄 극복 위해 급수 지원

생활용수 확보 위해

홍천군 급수차 지원

강원 홍천군(군수 신영재)은 가뭄 장기화로 생활용수 확보에 어려움을 겪고 있는 강릉시를 지원하기 위해 지난 29일부터 9월 2일까지 5일간 급수 차량을 지원한다.

하루 3대씩 총 15대의 급수 차량을 통해 총 75t의 생활용수를 공급하며, 지원 비용은 1140만원 상당으로 홍천군청 자율 모금(300만원), 대한전문건설협회 홍천군협의회(420만원, 회장 이승근), 홍천군 일반건설협의회(420만원, 회장 박관근)의 참여로 마련됐다.

신영재 홍천군수는 "이번 지원을 통해 강릉 시민들의 생활 불편을 줄이는데 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 긴급 상황에 대한 지원을 이어가겠다"고 말했다.





홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



