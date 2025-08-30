캐나다 퀘벡주 "공공장소 기도 금지" 법안 추진

올 가을 법안 도입 예정

무슬림단체 등 시민단체 반발

캐나다 퀘벡주 정부가 공공장소에서의 기도 금지를 추진하고 있는 가운데 시민단체가 이는 무슬림들을 겨냥하는 조치이자 기본적인 자유를 침해하는 것이라며 반발하고 있다.

29일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 최근 장 프랑수아 로베르 퀘벡주 이민부 장관은 주 정부가 올해 가을 공공장소 기도 금지 법안을 도입할 예정이라고 밝혔다. 로베르 장관은 이 조치가 모욕이 아닌 실질적인 대응이라고 강조했다. 퀘벡주 최대 도시인 몬트리올을 중심으로 확산하고 있는 '거리 기도(street prayers)' 현상이 "심각하고 민감한 문제"이며 정부도 이를 예의주시해왔다는 것이다.

지난해 프랑수아 르고 퀘벡주 주지사도 몬트리올에서 공공장소 기도에 대한 불만이 커지고 있다고 공개적으로 발언했다. 르고 주지사는 "우리는 거리나 공원에서 사람들이 기도하는 모습을 보고 싶지 않다"며 "기도하고 싶을 때는 공공장소가 아니라 교회나 모스크에 가야 한다"라고 강조했다.

주 정부의 공공장소 기도 금지 방침은 '몬트리올4팔레스타인'이라는 단체가 몬트리올의 노트르담 성당 앞에서 지난 6개월 동안 기도를 포함한 시위를 벌여온 것과 관련 있는 것으로 보인다.

일부 시민단체들은 퀘벡주 정부의 이번 법안이 종교의 자유, 표현의 자유, 집회의 자유, 연대의 자유 등 기본권을 훼손할 수 있다고 지적했다. 무슬림 단체인 '캐나다 무슬림 포럼'은 주 정부가 "공동체에 낙인을 찍고 배제를 부추기며 퀘벡의 사회적 화합을 약화하는 정책을 시행하는 대신 실제 문제에 초점을 맞춰야 한다"라고 목소리를 높였다. 캐나다 시민 자유 협회는 해당 법안이 "특정 종교 공동체를 대상화해 배제와 분열을 조장한다"고 비판했다.

공공장소 기도 금지 법안이 종교 집단 중에서도 무슬림만을 겨냥한 것이라는 지적도 나왔다.

전직 언론인이자 전 캐나다 상원의원인 안드레 프라트는 "가톨릭 신자들은 오랫동안 공공장소에서 기도해 왔는데도 아무런 저항도 없었는데 무슬림들의 기도가 불편하다는 건 본질적으로 무슬림 기도만을 겨냥한 것이다"라고 말했다.

가디언은 이러한 논쟁에 대해 퀘벡 정계에서는 여전히 세속주의와 종교 포용 사이의 긴장이 지속되고 있음을 드러낸다면서, 앞으로 법안 추진 과정에서 법적, 사회적 논란이 더욱 심화할 가능성이 있다고 짚었다.

퀘벡미래연합당(CAQ)이 이끄는 퀘벡주 연립 정부는 그간 세속주의를 핵심 입법 목표로 삼아왔다. 2019년에는 판사, 교사, 경찰 등 공무원이 근무 중 히잡과 십자가와 같은 종교 상징을 착용하는 것을 법으로 금지했다. 또 퀘벡 교육부는 2023년 공립학교에 기도실을 설치하거나 교실에서 공개적으로 기도하는 것을 금지하는 지침을 내리기도 했다. 이에 무슬림 단체들은 권리 침해라며 소송을 제기했다.





